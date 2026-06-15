女到墾丁玩漆彈右眼遭擊傷成白內障 業者判賠144萬餘元

從事工程繪圖技術員的張女到墾丁參加漆彈場活動，遭漆彈擊傷右眼視力受損，張女向業者提告求償224萬餘元，屏東地院審理認為，業者未確認參與者面罩是否帶妥就展開漆彈，且未配置緊急救護人與救護站，判業者賠張女144萬6363元，可上訴。

張女在2022年11月9日與朋友到墾丁某漆彈場參加漆彈活動，沒有戴妥防護面罩，遭漆彈擊中右眼，造成右眼嚴重受傷，後續惡化為外傷性白內障，視力受損。

張女向業者提告損害賠償，張女主張，業者未確認參與者是否確實配戴防護面罩即開始活動，導致活動進行時，沒有充足時間，配戴妥防護面罩，遭漆彈擊中右眼，場內也未設救護站與緊急救護人員，導致她受傷後無法即時獲協助。

張女提告求償，醫療費用15萬5298元、還有勞動減損損害109萬1065元，加上身心痛苦難以言喻的非財產損害100萬元，共求償224萬6363元。

業者辯稱，漆彈場有配置教練、提供合乎安全的防護面罩，現場也有設置漆彈場注意事項，明文提醒，也有確保參加活動者均配帶防護面罩，且所提供的服務符合當時科技或水準可期待的安全性，漆彈場也有明顯警告標示，並沒有疏失。

法官審理時，傳喚當時參與活動證人，證人陳女提到，比賽進行到一階段時，教練吹哨請所有參與者到場地中間，當天很熱，大部分參與者都將面罩掀起來，教練表示等一下會進行近距離對戰，要在他吹哨後躲起來，教練倒數完有吹哨子，大家開始找地方躲，她的膝蓋右後方中彈就蹲下來，之後一名女生喊說被打到眼睛，「我馬上去摸我的頭罩有無戴好，才發現頭罩是拆起來狀態」，在場地中間時，沒有印象教練要大家把面罩帶回去。

法官認為，根據陳女證詞，業者沒有確認參與面罩是否已戴妥防護面罩即進行漆彈活動。另外，漆彈場未設救護站與救護人員，也經屏東縣府認定有缺失，因此認定業者違反規定的過失導致張女受傷，應負侵權行為損害賠償責任。

法官認為，事故發生時屬活動階段轉換期間，並非活動進行私自取下面罩，與漆彈活動注意事項所禁止情形不同，未採納業者抗辯。

判決指出，張女因事故支出醫療費15萬5298元，勞動能力減損13%，以當時月薪3萬6000元計算，減少勞動能力損失109萬1065元；另考量張女事發時約33歲，右眼最佳矯正視力僅剩約0.2，影響工作及生活，酌定精神慰撫金20萬元，判業者要賠償張女144萬6363元。可上訴。