快訊

匯款3天就刊登？學者揭高教「掠奪性期刊」論文交易

警職媽連控國小教師霸凌兒子、對她性暗示 刑事告不成再告民事

聽新聞
0:00 / 0:00

朋友動手凌虐打死人…他在一旁監看也有罪 賠錢和解判關5年9月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

劉姓男子4年前在一旁監看梁姓友人等人持鋁棒、木棍等物，凌虐毆打陳姓男子致死，一審依共同犯傷害致死罪判刑11年6月，二審改判5年9月徒刑，最高法院駁回上訴而定讞。

陳因販售帳戶與梁的王姓女友人有糾紛，遭索討5萬元款項，他2022年10月4日被王女約出來至溫州公園，被一行人強押至大園施暴凌虐。良等人拿鋁棒、木棍毆擊，更踹踢陳的頭部、軀幹及四肢等處。

劉男被梁通知「我抓到欠我錢的人了，我在處理，你要不要一起過來」，他到場在旁監看助勢，時間長達1個多小時，陳全身多處大面積挫傷、瘀傷等傷害，最終被棄置溫州公園，因顱內出血、橫紋肌溶解症及皮下多量出血死亡。

一審桃園地院國民法官庭依共同犯傷害致死罪判刑11年6月，劉不服提上訴，二審審理期間，劉坦承犯行，且和陳的父母達成和解、完整給付賠償金，考量他並未對陳下手，犯行程度較輕微，改判5年9月徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

最高法院

延伸閱讀

他深夜約女網友見面...強拉進公園身障廁所掐脖子性侵 法院判刑3年6月

浩鼎案公訴檢察官遭評未達良好 二審再廢棄發回

男童午休哭鬧不停！幼稚園教保員聯手將他鎖在漆黑廁所「關禁閉」

監委高涌誠替炒股案平反 身兼替鄭文逸釋憲律師基金會董事惹議

相關新聞

陸駭客盜取馬偕、彰基個資 2台灣人兜售「高資質人群」病例遭起訴

大陸駭客集團Crazy Hunters去年攻擊馬偕紀念醫院、彰化基督教醫院及科定企業公司盜取個資，並在駭客論壇Breach Forum網站公開兜售醫院病患病例等個資。調查局台北市調查處查出，鄭宇紘、劉哲宏涉嫌以虛擬貨幣向駭客集團購買個資，並稱「台灣最新醫療機構」、「高資質人群」伺機出售。台北地檢署今偵結，依個人資料保護法起訴鄭、劉2人。

台南警職媽連控國小教師霸凌兒子、對她性暗示 刑事不成再告民事

台南市警察局一名女警認為楊姓教師霸凌她國小兒子，向校方申訴、提出刑事告訴，檢方不起訴後再議也被駁回；她改提出民事訴訟指出，楊捏造她曾說「成為朋友、冤家變親家」，導致大眾誤認她倒追、有意發展不正當男女關係，求償9萬元，法院再駁回告訴。可上訴。

夫死留27筆房地...妻代身障女兒拋棄繼承 法官不准

新竹鄭男過世後留下27筆不動產及約200萬債務，妻子認為領有重度身心障礙證明的女兒無力處理遺產與債務，且有意由某位子女單獨繼承遺產，代為向法院聲請拋棄繼承。新竹地院認為，鄭男遺產價值遠高於債務，拋棄繼承不利鄭女權益保障，駁回聲請。

女到墾丁玩漆彈右眼遭擊傷成白內障 業者判賠144萬餘元

從事工程繪圖技術員的張女到墾丁參加漆彈場活動，遭漆彈擊傷右眼視力受損，張女向業者提告求償224萬餘元，屏東地院審理認為，業者未確認參與者面罩是否帶妥就展開漆彈，且未配置緊急救護人與救護站，判業者賠張女144萬6363元，可上訴。

朋友動手凌虐打死人...他在一旁監看也有罪 賠錢和解判關5年9月定讞

劉姓男子4年前在一旁監看梁姓友人等人持鋁棒、木棍等物，凌虐毆打陳姓男子致死，一審依共同犯傷害致死罪判刑11年6月，二審改判5年9月徒刑，最高法院駁回上訴而定讞。

台南母控國小兒遭霸凌…4證人同學也挨告 法院認「濫訴」裁罰3萬

台南市一名國小男童的母親明知她申訴兒子遭到霸凌，學校研判的行為人另有其人，調查報告內的4名學生為目擊證人，竟仍對4人提出損害賠償訴訟，指控他們圍堵攻擊兒子致成傷，要求4童及其家長連帶賠償9萬餘元；法院認定濫訴，駁回告訴，並裁罰她3萬元。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。