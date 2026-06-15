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朋友動手凌虐打死人…他在一旁監看也有罪 賠錢和解判關5年9月定讞
劉姓男子4年前在一旁監看梁姓友人等人持鋁棒、木棍等物，凌虐毆打陳姓男子致死，一審依共同犯傷害致死罪判刑11年6月，二審改判5年9月徒刑，最高法院駁回上訴而定讞。
陳因販售帳戶與梁的王姓女友人有糾紛，遭索討5萬元款項，他2022年10月4日被王女約出來至溫州公園，被一行人強押至大園施暴凌虐。良等人拿鋁棒、木棍毆擊，更踹踢陳的頭部、軀幹及四肢等處。
劉男被梁通知「我抓到欠我錢的人了，我在處理，你要不要一起過來」，他到場在旁監看助勢，時間長達1個多小時，陳全身多處大面積挫傷、瘀傷等傷害，最終被棄置溫州公園，因顱內出血、橫紋肌溶解症及皮下多量出血死亡。
一審桃園地院國民法官庭依共同犯傷害致死罪判刑11年6月，劉不服提上訴，二審審理期間，劉坦承犯行，且和陳的父母達成和解、完整給付賠償金，考量他並未對陳下手，犯行程度較輕微，改判5年9月徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
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