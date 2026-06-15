台南母控國小兒遭霸凌…4證人同學也挨告 法院認「濫訴」裁罰3萬

台南市一名國小男童的母親明知她申訴兒子遭到霸凌，學校研判的行為人另有其人，調查報告內的4名學生為目擊證人，竟仍對4人提出損害賠償訴訟，指控他們圍堵攻擊兒子致成傷，要求4童及其家長連帶賠償9萬餘元；法院認定濫訴，駁回告訴，並裁罰她3萬元。可上訴。

該名母親對4名小學生（2男2女）提告，去年10月31日下午下課時間，男童二度離開教室前往廁所途中，遭4名學生在走廊飲水機附近圍堵後，不斷用腳踢，阻擋男童前往廁所，直到上課鐘響才離開；當天放學時，男童準備返家，4童再次包圍攻擊腿部。

男童母親主張，同年11月3日男童下課時間要前往廁所，再次被4童包圍及踢傷雙腿，經醫院診斷有社交退縮、排斥學習及懼怕上學等疑似創傷後壓力症候群症狀，是遭4童傷害而身心受創，請求4童及其法定代理人連帶賠償醫藥費2900元及精神損害賠償9萬元，共計9萬2900元。

4童家長主張，依據學校調查報告，他們的孩子明明是以相關人身分接受訪談，是目擊證人，未曾對男童有任何肢體傷害或霸凌行為；男童母親明明知道4童並非疑似行為人，仍堅持對他們提告，本件訴訟顯然基於惡意、不當目的，亦欠缺事實上或法律上合理依據。

4童家長認為，男童母親不但造成他們勞力時間費用浪費，亦增加法院負擔，浪費司法資源，法院應駁回訴訟；為有效遏止濫訴情事，也應對男童母親裁處罰鍰，以遏止她濫訴行為。

台南地院柳營簡易庭指出，男童母親向導師檢舉兒子遭校園霸凌，學校開啟調查程序，並依據母親提供的照片研判有3名學生為疑似行為人，再另外選定4名學生訪談目擊經過；4人是目擊證人，校方回覆法院也是如此說明，與男童母親主張兒子遭4人圍堵及腳踢，明顯不符。

法院認為，4人明顯並非調查事件中疑似行為人，男童母親求償顯無理由，應予駁回；另母親經校方調查後，明知與4人無關，仍任意提起訴訟，目的並非正當，顯係惡意，對4人及其家長造成勞力時間費用浪費，亦增加法院負擔，浪費司法資源，確有濫訴情狀，依法裁罰3萬元。