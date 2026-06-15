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陸駭客盜取馬偕、彰基個資 2台灣人兜售「高資質人群」病例遭起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
調查局在機場拘提涉買賣個資集團成員劉哲宏。圖／調查局提供
調查局在機場拘提涉買賣個資集團成員劉哲宏。圖／調查局提供

大陸駭客集團Crazy Hunters去年攻擊馬偕紀念醫院、彰化基督教醫院及科定企業公司盜取個資，並在駭客論壇Breach Forum網站公開兜售醫院病患病例等個資。調查局台北市調查處查出，鄭宇紘、劉哲宏涉嫌以虛擬貨幣向駭客集團購買個資，並稱「台灣最新醫療機構」、「高資質人群」伺機出售。台北地檢署今偵結，依個人資料保護法起訴鄭、劉2人。

北檢指出，Crazy Hunters駭客集團涉嫌去年2月至4月間，無故侵入馬偕、彰基及科定公司電腦系統網域，以加密覆蓋、電腦當機等方式取得病例個資檔案；駭客集團大陸籍人士羅政宇、徐麗，及從事個人資料買賣的大陸籍人士趙宜柘等3人，依個人資料保護法等發布通緝。

檢調追查，台籍鄭宇紘去年在花蓮住處發現駭客論壇Breach Forums揭露馬偕、彰基醫院的國人個資，涉嫌下載國人個資及馬偕醫院Excel檔案，存在「記事小本本」伺機出售。

檢調查出，2025年3月8日下午5時許，劉哲宏和駭客集團約妥購買馬偕醫院個資，將駭客集團使用的TXdJ錢包傳到雲端「記事小本本」，約2小時後，鄭宇紘用自己BingX電子錢包轉1千個泰達幣，並申請出金至TXdJ錢包，5分鐘後，劉哲宏隨即傳送不特定病患就診資料「20000.csv」檔案至「記事小本本」。

鄭宇紘在當晚8時許，透過Telegram稱「台灣有一份，最新醫療機構上個月才拖出來的」、「我哥們搞的，都是高資質人群」，兜售就診資料，所幸尚無賣出獲利就被調查局查獲。

檢方認定，鄭宇紘和劉哲宏涉貪圖牟利，購買駭客盜取的民眾病歷、醫療、基因或健康檢查等涉及深層隱私的個人資料，並伺機販售，完全不顧若資料外流，恐致多數民眾受有不可測的侵害，依個人資料保護法「非公務機關違法蒐集、利用個人資料罪嫌」起訴，2人法意識薄弱，均請從重量刑，以儆效尤。

調查局偵破攻擊馬偕、彰基駭客組織CrazyHunter，北檢對大陸籍人士羅政宇、徐麗、趙宜柘發布通緝。圖／調查局提供
調查局偵破攻擊馬偕、彰基駭客組織CrazyHunter，北檢對大陸籍人士羅政宇、徐麗、趙宜柘發布通緝。圖／調查局提供

駭客 馬偕 個資 台灣 彰基醫院

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