台南警職媽連控國小教師霸凌兒子、對她性暗示 刑事不成再告民事

台南市警察局一名女警認為楊姓教師霸凌她國小兒子，向校方申訴、提出刑事告訴，檢方不起訴後再議也被駁回；她改提出民事訴訟指出，楊捏造她曾說「成為朋友、冤家變親家」，導致大眾誤認她倒追、有意發展不正當男女關係，求償9萬元，法院再駁回告訴。可上訴。

該名女警提出請求損害賠償訴訟指出，楊未經查證，2024年4月間臆測她兒子隨地便溺，並指使其他學生公開指責、質問及羞辱，致兒子遭同儕嘲笑、議論，並因肢體衝突受傷，兒子身心狀況及就學意願受到影響，最終輟學。

女警表示，她向學校陳情兒子遭校園霸凌，楊竟於校園霸凌防制委員會召開及接受校方、檢察署調查時，謊稱她曾向楊表示「成為朋友」、「冤家變親家」；這些言語具有強烈性暗示，足使大眾誤認她倒追楊，有意與楊發展不正當男女關係，她從未講過這些言論，是楊捏造，她請求楊賠償精神慰撫金9萬元。

楊姓教師說明，他是女警兒子隔壁班的導師，他只是請目擊女警兒子相關情況的隔壁班小朋友，將此事告訴班級導師，他沒有指使學生指責、質問及羞辱；只是小朋友在告訴導師時，有其他同學聽到，女警兒子因此遭同儕嘲笑、霸凌及打傷。

楊表示，學校調查霸凌事件，認定他並無違法處罰。校長指示他致電，希望澄清誤會，女警感受到他的歉意後稱兩造因此紛爭相識，若誤會得以化解，有機會「成為朋友」、「冤家變親家」；他沒有捏造言論，只有在校內會議及事件調查過程中，客觀陳述對話內容，供相關人員調查，並無侵害女警名譽故意或過失。

台南地院柳營簡易庭指出，女警主張相關言語是楊姓教師捏造，楊則表示據實陳述，雙方各執一詞，亦無電話錄音可供調查；但依據學校調查報告、台南高分檢處分書及法院筆錄，女警兒子甫轉學，楊又不是其導師，並無交集，亦無嫌隙或仇恨，楊顯無捏造不實言論必要。

法院認為，相關對話並無誤認有性暗示或締結親密關係意涵可能，女警稱會讓大家誤認她倒追，有意發展不正當男女關係，應為個人主觀臆測；審酌楊的言語並無貶損社會上對於女警評價，損害名譽或侵害其人格權，難認該當不法侵權行為，女警請求認無理由，不予准許。