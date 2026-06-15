女出車禍得機車恐懼症求償10萬 法官判肇事男賠2萬

郭姓男子騎機車肇事，造成被撞機車的林姓女乘客小腿挫傷，被依過失傷害罪判拘役50天。林女稱車禍後畏懼騎乘機車，也怕機車從身旁駛過，求償10萬元精神慰撫金，郭男說太高了。法官審酌林女傷勢、郭男月薪3萬多元等情狀，判郭應賠林女2萬元。

郭姓男子騎機車肇事，被依過失傷害罪判拘役50天。與他相撞機車的林姓女乘客受傷，稱車禍後怕機車從身旁駛過，造成外出困擾，請求10萬元慰撫金，郭男僅願賠1萬元。法官審酌林女所受傷害、郭男月薪3萬多元等情狀，判應賠2萬元。

判決指出，郭男前年9月30日近午騎機車，沿基隆市仁一路行駛至愛六路口時，貿然向右偏行，與林男乘的機車發生碰撞，造成坐在林車後座的林母左小腿挫傷。

基隆地檢署檢察官依過失傷害罪起訴郭男，基隆地方法院法官審理時，郭男認罪，並稱檢方偵訊時，有表達和解意願，但林母不接受，請檢察官不用移付調解。

法官去年6月24日訊問時，當庭諭知郭男撥打林男手機及家裡電話，但都無人接聽，審酌案發過程、林母傷勢及郭男自述要照顧失智母親等情狀，依犯過失傷害罪處拘役50日，得易科罰金5萬元。緩刑2年。

林母提起刑事附帶民事賠償訴訟，指她在車禍發生後，就畏懼騎乘機車，也害怕機車身旁駛過，造成外出困擾，請求郭男給付精神慰撫金10萬元。郭男答辯，對林母受傷害事實無意見，但求償金額過高，合理金額應為1萬元。

法官審酌郭男過失行為，對林母造成生理及心理影響應非輕，兼衡郭男月薪3萬元出頭，認林母請求慰撫金應以2萬元為適當，逾此數額無理由。全案可上訴。