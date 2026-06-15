夫酒駕肇事撞2車 妻頂罪還狡辯…判6月確定

台中市黃姓男子在前年初酒駕上路，行經清水區時，連撞兩車，黃男找來邱姓妻子後，邱女向警方謊稱，自己是肇事者，還接受酒測，但警方透過路口監視器查出黃男才是駕駛，依頂替罪將邱女送辦，二審駁回上訴，判刑6月確定。

判決指出，2024年1月26日凌晨零時7分許，黃男飲酒後駕車行經台中市清水區仁愛路、民安路口，左轉彎度過大且未減速，先撞上蔡姓男子停放路邊的轎車，再推撞李姓女子車輛。黃男肇事後致電邱姓妻子到場，邱女明知黃男為實際駕駛人且曾飲酒，仍向員警自稱肇事者並接受酒測，酒測值為零，也在測試單上簽名。

警員事後調閱影像，查悉黃男才是真正駕駛人，依法將邱女送辦，台中地檢署偵結後，依頂替罪嫌將邱女提起公訴。

台中地院認定，邱女明知黃男飲酒已達不能安全駕駛程度仍頂替應訊，妨害司法權行使，邱女雖已與蔡男、李女調解賠償，但其始終否認犯行，犯後態度欠佳，依頂替罪判處有期徒刑6月，得易科罰金。

邱女不服上訴，主張警方密錄器與路口監視器內容無證據能力，無證據證明其飲酒超標，黃男非犯人，不構成頂替罪。

二審審酌，密錄器為機械錄製，與黃男警詢證述相符，具證據能力，也認定黃男在視線良好、車道空間充足下未減速左轉連撞2輛靜止車輛，已達不能安全駕駛程度，屬刑法所稱「犯人」範疇，邱女出面頂替即成立本罪，與黃男是否受有罪判決無關。

二審指出，原判決認事用法及量刑均無不當，上訴駁回，依法不得上訴，全案確定。

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