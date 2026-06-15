為挺友酒瓶砸瞎無辜男 暴力男哭窮求輕判二審駁回

南投縣邱姓男子在3年前因見友人與人發生口角，拿酒瓶狠砸陳姓男子眼部，致其左眼永久失明。一審判邱6年徒刑，邱男主張量刑過重，還稱家境貧窮，需要負擔母親的看護費，希望法官輕判，台中高分院近日審結，認定邱男犯行殘暴且未賠償，維持原判。

判決指出，南投縣邱姓男子在2023年5月26日凌晨3時許，與友人在一間小吃部內，見曾姓友人與陳男爆發衝突，邱男在不認識對方的情況下，為替朋友出氣，直接拿酒瓶朝陳男眼部猛力揮擊，攻擊導致陳男受重傷，送醫確認左眼球破裂及眼眶骨骨折。

經多次手術，陳男左眼仍完全失明、無光感且無法恢復，達毀敗一目視能之重傷程度，檢方隨後依法將邱男，依重傷害罪起訴。

一審審理時，辯護人請求依刑法情堪憫恕減刑，法官認為邱男下手凶狠致人殘疾且未和解，不足以同情，審酌邱男坦承犯行、家貧且需照顧母親，依使人受重傷罪，判刑6年。

邱男對量刑不服提起上訴，主張受慫恿才犯案，曾表達籌錢和解意願，懇求二審考量家境貧困、負擔母親看護費及犯後態度良好，從輕量刑。

台中高分院近日審結，一審已考量其狀況，重傷罪法定刑為5年至12年，6年已屬偏低度量刑，考量邱男未與被害人和解，原審量刑無不當，駁回上訴，尚未確定。