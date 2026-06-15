財經雜誌「房仲金童」賴冠翟涉吸金2.5億 潛逃7年落網遭重判12年半

曾登上財經雜誌「房仲金童」賴冠翟，涉嫌以投資房地產保證獲利為誘餌，在宜蘭家鄉非法吸金逾2億5000萬元，坑殺昔日恩師與鄉親至少30人，賴男案發後棄保潛逃長達7年，去年底終於落網歸案。宜蘭地院近日審結，依非法經營銀行業務等罪，重判賴男有期徒刑12年6月，追徵犯罪所得1億3000餘萬元。

現年45歲的賴冠翟早年在房仲界頗具知名度，聲稱半年能創造2億元業績。法院查出，他自2014至2017年間，利用成功投資形象向親友大舉募資，檯面上風光，實際早有財務缺口，他經常開出遠高於市場行情的條件，甚至承諾投入100萬可在25天內獲利45萬，換算年報酬率高達657%，遠超法定上限。

被害人因誤信其頭銜，紛紛加碼投入或介紹親友，導致陷入資金黑洞。法院調查，30名受害者投資金額從數十萬元到數千萬元不等，超過半數至今血本無歸，其中一名林姓被害人交付的1200多萬元更全數打水漂，賴男違法吸金規模龐大、犯罪所得破億，嚴重侵害民眾財產並衝擊國內金融秩序。

更惡劣的是，賴男在2018年案發棄保潛逃後，南下屏東恆春藏匿，化名「沈文」並假冒新加坡律師與建築師。他打著推動校園慈善與教育公益的幌子，再度向當地教師及家長吸金詐騙，傳出另有20多人受害、損失超過2000萬元，直至去年底，潛逃7年的賴男才被警方逮捕並押解回宜蘭羈押。

法官審酌認為，賴男犯案時間長、受害人數眾多，嚴重妨害經濟安定並助長投機風氣，雖然他坦承犯行，但危害程度重大，依法從重量刑，判處應執行有期徒刑12年6月，並沒收、追徵未扣案犯罪所得1億3000餘萬元。全案仍可上訴。