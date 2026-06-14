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虛擬幣糾紛...囚人10日冰水加熱水澆燙凌虐 二審不認強盜改依這罪輕判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市黃姓男子因虛擬貨幣糾紛，涉參與一起強盜案，台中高分院近日審結，改依私行拘禁罪論處。圖／本報資料照
台中市黃姓男子因虛擬貨幣糾紛，涉參與一起強盜案，台中高分院近日審結，改依私行拘禁罪論處。圖／本報資料照

台中市黃姓男子涉嫌4年前一起虛擬貨幣的交易糾紛，余姓男子被騙到汽車旅館內，遭十多人持棍棒毆打、脫去衣物，甚至將他推入水浴缸並澆熱水施虐，黃男被檢警查出是其中一名涉案人，一審時，黃被依強盜罪，判刑9年2月，但二審改認黃僅犯私行拘禁罪，改判2年10月，其餘涉案人另案審結。

檢警調查，許姓男子（通緝中）懷疑余男侵吞虛擬貨幣贓款，在2022年3月21日晚間，由卓姓女子假借前女友身分，邀約余男至旅館房間，隨後10餘人進入後即徒手或持棍棒毆打余男，矇眼、綑綁並脫去衣物，將其推入冰水浴缸並澆熱水，致耳朵、身體多處受傷，再逼問密碼轉出虛擬貨幣，強取現金、手機等財物，並逼簽面額50萬元本票10張。

余男遭囚禁期間，另被迫辦理車貸及典當愛車，損失逾百萬元，至同年4月初始獲釋，台中地檢署偵結後，依加重強盜罪、自動付款設備取財罪，將黃男等6名涉案人，提起公訴。

一審審認，黃男與共犯結夥3人以上、攜帶兇器強盜，從一重論罪科刑，宣告沒收追徵，判刑9年2月，黃男不服上訴。

黃男上訴主張，案發當日僅與友人飲酒聊天，未參與毆打、拘禁余男，否認涉案。

二審審酌，證人證述、LINE對話紀錄，認黃男確有參與毆打、看管余男，否認犯行不可採，但此案實為許男與余男間債務糾紛，黃男僅受邀協助討債，無不法所有意圖，與強盜罪要件不符，應論私行拘禁罪。

二審撤銷強盜罪部分，改判2年10月，扣案手機沒收，犯罪所得3萬元追徵，黃男目前通緝中，全案尚未確定。

強盜 台中市

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