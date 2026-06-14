宜蘭安農溪泛舟翻覆奪命釀6死傷 業者過失致死且未和解遭判刑8月

宜蘭安農溪去年發生泛舟艇翻覆，釀成1死5傷慘劇，宜蘭地院審理後，認定泛舟商號負責人李木田、游美良夫妻未依規定配置隨行救生艇及救生圈，導致陳姓女遊客溺水漂流1.7公里窒息死亡，且事後未與家屬達成和解，依過失致死罪各判處有期徒刑8個月，全案可上訴。

國內知名泛舟勝地宜蘭縣三星鄉安農溪，去年6月8日發生當地近30年來最嚴重的泛舟事故。由冬山鄉民代表李木田與妻子游美良共同經營的泛舟商號，當天下午1點左右在安農溪流域讓客人從事泛舟，吸引30多名遊客參與，分乘5艘泛舟艇出發。

判決書指出，59歲陳姓婦人與其餘7名遊客被安排在第2艘泛舟艇，由陳姓教練負責操舟。不料舟艇在行進至三星路六段附近流域時，右前側不慎碰撞發生裂痕，隨後續行至安農溪某橋上方約70公尺處時，再度因猛烈碰撞岸壁翻覆。

當時艇上8名乘客全數落水，其中5名遊客在漂流過程中，因溪水強力衝擊，不斷撞擊溪中樹木與石塊，分別受有不同程度的擦挫傷，但陳姓婦人落水後，因現場沒有隨行救生艇能立刻展開救援，且翻覆的泛舟艇上也沒有依法放置救生圈，導致錯失黃金救援時間，慘遭沖走。

陳婦驚恐中獨自漂流長達1.7公里，最後才在下游被岸上救生員拉上岸，當時已經失去心跳，經緊急送往羅東聖母醫院搶救，最後仍因溺水窒息宣告不治。

宜蘭地院合議庭審理時指出，依宜蘭縣政府規定，舉辦水域泛舟活動時，每批次未滿10艘泛舟艇仍必須配備1艘「不載客」的專屬救生艇隨行救助，且每艘泛舟艇上都必須嚴格備置2只救生圈。

被告游美良作為商號負責人，與負責現場安全救護的丈夫李木田，依當時情況並無不能注意的情事，卻疏未執行此項攸關人命的安全防線，其安全疏失與被害人的死亡結果有明確的因果關係。

法官審酌李木田與游美良在偵查及審理時坦承犯行，態度尚可，檢方起訴時也曾建請若達成和解可給予緩刑，但是兩人在判決前仍未能與死者家屬達成和解或取得諒解，無法彌補家屬痛失至親的遺憾。法院最終認定不宜宣告緩刑，依刑法過失致死罪各判處有期徒刑8個月，以示懲儆。