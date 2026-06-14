醫院員工八卦已婚同事「三樓打炮」...遭告誹謗 法官判無罪確定

苗栗縣柯姓男子任職某醫院期間，因細故對邱姓、朱姓女同事不滿，曾向其他同事八卦「兩個搞在一起」、「跑去三樓打炮」等語，遭邱、朱女二人提告妨害名譽，一審認定，部分言論，已逾提告時效，判決不受理，其餘涉案言論部分，認定屬私下交談，不符合誹謗罪，判無罪，全案上訴台中高分院後，判無罪確定。

判決指出，苗栗縣柯男在一間醫院任職，先在2021年至2022間，在醫院旁巷子內，向同事八卦，已婚的邱姓同事與朱姓女同事有「一起上班、一起下班，尤其星期六上班日中午就直接下班去約會打炮」、「邱〇〇風評很差，很沒用，就是俗辣一個」等語。

另外也在2023年9月間，柯男在急診室與護理人員聊天時稱，「2個搞在一起對不對」、「跑去3樓打炮」、「要跟你轉到3樓了，去抓姦阿」等語，邱男與朱女得知後，向法院提出妨害名譽告訴。

苗栗地院審酌，針對柯男在醫院旁巷子的言論，因告訴人在2022年7月已得知狀況，但卻到2023年10月才提告，已逾刑事訴訟法6個月告訴期間，就此部分逕為不受理判決，未審究內容真偽。

另外，柯男在急診室的言論部分，柯男在審理時坦承，的確有相關發言，但僅是開玩笑，未指名道姓。

法官審酌監視器畫面及證人證述，認定柯男當時僅與在場2名護理人員私下交談，對話對象屬特定少數人，不符誹謗罪「意圖散布於眾」要件，判決無罪。

全案上訴台中高分院後，二審審認，一審認定事實、適用法律及量刑均無不當，駁回上訴，全案判柯男無罪確定。