他一天三度站美髮店前喊「歡迎光臨、謝謝光臨」 永康警移送法院不罰

陳姓男子到台南市永康區一間美髮店消費後，未結帳便離去，還在同日三個時段站在店門口對進出客人喊「歡迎光臨」、「謝謝光臨」，店家報警，警方將陳依違反社會秩序維護法移送；台南地院新市簡易庭認為陳的行為難認對場所安寧秩序造成影響，裁定不罰。得抗告。

裁定書指出，陳姓男子今年3月23日中午12時許，前往台南市永康區一間美髮店消費，沒有付款就離去，還在同日下午1時許、4時許、7時許再次前往美髮店，站在門口對進出的客人稱「歡迎光臨」、「謝謝光臨」等語；店家報警，永康警分局將陳依違反社會秩序維護法移送。

法院認為，社會秩序維護法第68條第2款規定「藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，處3日以下拘留或新臺幣1萬2000元以下罰鍰」，保護法益為社會安寧秩序，「藉端滋擾」，應指行為人有滋擾場所本意，並非依滋擾對象個人主觀感受決定。

法院指出，依據美髮店黃姓店員及監視器畫面，加上陳也承認有在現場對進出客人稱「歡迎光臨」、「謝謝光臨」等語，認定他確有相關行為；但陳表示，他想要美髮店迎接客人才會站在門口。雖然無從得知陳的動機為何，但難認對場所安寧秩序造成影響。

法院表示，陳的言語、行動，尚未踰越該事端在一般社會大眾觀念中所容許合理範圍，難任有何假藉事端滋擾場所主觀上故意；與以無賴行為擾及場所安寧秩序致秩序「難以維持」或「難以回復」程度顯然有別，警方亦未提出其他證據證明陳有相關違序行為，裁定不罰。