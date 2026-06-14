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她無照騎機車肇事 被載阿姨冒名頂替觸法罰更重

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
王女無照騎機車載她的阿姨在路上肇事，王女的阿姨向警方表示是她騎車肇事觸法。基隆地方法院審理後，依頂替罪判刑2月，可易科罰金，緩刑2年。聯合報系資料照
王女無照騎機車載她的阿姨在路上肇事，王女的阿姨向警方表示是她騎車肇事觸法。基隆地方法院審理後，依頂替罪判刑2月，可易科罰金，緩刑2年。聯合報系資料照

王姓女子無照騎機車載她的阿姨，在路口左轉時與對向直行機車碰撞，造成嚴姓騎士受傷。王女的阿姨向警方表示車是她騎的，以免王女被舉發無照騎車，嚴姓騎士知情後報案，王女的阿姨被判刑2月，可易科罰金，緩刑2年。

判決指出，沒有機車駕照的王姓女子，去年5月19日晚上騎機車，載著她的阿姨沿台2丁線瑞八公路，基隆八堵往新北瑞芳方向行駛，騎到瑞芳大埔路口時貿然左轉，並與對向直行嚴姓騎士所騎機車發生碰撞。嚴姓騎士人車倒地，導致右側鎖骨閉鎖性骨折、右側肋骨多發性閉鎖性骨折。

王女的阿姨因為知道王女無照騎機車，為了掩護王女不要受罰，向到場處理車禍事故的瑞芳警分局警員謊稱，是她騎機車肇事。嚴姓騎士在與對方洽談和解事宜時，得知王女的阿姨頂替肇事者身分，向警方報案。基隆地檢署檢察官偵查後，認定犯行，依頂替罪嫌起訴王女的阿姨。

基隆地方法院審理時，王女的阿姨的認罪，檢察官並與她在審判外達成協商合意，內容為願為犯頂替罪受有期徒刑2月，如易科罰金，以1000元折算1日。緩刑2年，並應受法治教育課程3場次。

檢察官聲請改依協商程序判決，基隆地院法官因此不經言詞辯論，並依協商合意內容做成判決。全案可上訴。

骨折 車禍 基隆

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