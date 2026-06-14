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演唱會黃牛猖獗...近3年檢舉8千多件罰款不到4千萬原因曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
南韓人氣女團TWICE去年11月首次來台開唱，今年將再登上台北大巨蛋。圖為TWICE成員抵達高雄機場，擠滿粉絲接機。本報資料照片
南韓人氣女團TWICE去年11月首次來台開唱，今年將再登上台北大巨蛋。圖為TWICE成員抵達高雄機場，擠滿粉絲接機。本報資料照片

演唱會經濟夯，違法黃牛卻難查，議員調閱數據發現，北市一年包括大巨蛋等演唱會場館至少數百場，但近三年市府稽查黃牛卻僅查到190件，罰款金額不到4千萬，質疑稽查過於消極，對暴利黃牛來說，平均每件僅罰20萬元，根本無法達到嚇阻。

文化局表示，市府收到8千多案檢舉，已有6千多件結案，成效不算差，允黃牛查緝小組每三個月定期開會。至於人力，已為黃牛成立查緝小組。

北市議員耿葳表示，先前小巨蛋舉辦IVE演唱會，社群馬上出現一長串黃牛詢問要不要買票，隨便看都可賺上五百萬，甚至還有以人民幣計價的，儘管文化局有黃牛查緝小組，但隨便上社群「脆」，都有一大串黃牛，質疑查緝消極。

耿葳質疑，市府有府級黃牛防制作業府級任務小組，但2024年至今竟僅開過三次會；2024年11月第一次會結論是加強宣導，要消費者不要買黃牛票，請文化局依文創法訂加速查緝相關SOP；但六個月後再開一次會，有提到鼓勵小巨蛋實名制；但最近一次會議卻取消小巨蛋明年再續辦實名制。

「不試辦，但今年開始小巨蛋檔期實名制優先。」文化局回應，因實名制當年試辦之後，效果不錯，售票單位自己就會採實名制， 所以小巨蛋可以取消場館試辦，不過小巨蛋評選規則，仍優先給實施實名制的單位檔期。

耿葳也提到，黃牛查緝小組成員包括文化局、警察局、民政局的、法務局等， 從2023年至今北市黃牛收到檢舉案8184件，實際裁罰卻僅212件，真正進入裁罰比例僅2%。了解之後發現，從檢舉到成案、裁罰要半年多，處理人力僅三人，「查完黃牛早賺飽收攤走人？」文化局長蔡詩萍回應，其實是有6461案已辦結，之所以無法成案，有的是因為檢舉者提供的資料不夠等。

議員質疑，文創法等母法等制度都在，但恐因北市人力不夠，導致抓黃牛不夠積極，要求北市府轄下場館納入強制實名制，還有小組每季固定召開、公開查緝成果KPI等、24小時之內網路監測價格異動、帳號辨識，從被動檢舉到主動稽查，並且給消費者購票警訊等。

文化局表示，現已經有針對黃牛加強查緝人力，也允諾三個月定期開會檢討。

耿葳建議，北市府中長期研議台北市票券管理自治條例，參考菸酒、藥品管理模式禁止有價票券在網路公開溢價轉售。北市文化局允諾研議。

台北大巨蛋帶動台北市「演唱會經濟」。（圖為大巨蛋場館照，非關黃牛）圖／聯合報系資料照片
台北大巨蛋帶動台北市「演唱會經濟」。（圖為大巨蛋場館照，非關黃牛）圖／聯合報系資料照片

黃牛 演唱會 小巨蛋

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