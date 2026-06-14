被指是監委替大同炒股案平反「助攻者」 最高法院前院長吳燦回應了

針對外界質疑，監委替大同炒股案平反『助攻者』，點名其中包括最高法院前院長吳燦，引發法界議論，吳燦親擬聲明回應，強調是應監察院邀請以專家證人身分，就刑事訴訟法規定提出意見，他兒子吳孟勳律師並非鄭文逸一至三審的律師，是鄭文逸判決定讞後，為聲請大法庭統一見解才受鄭委任。

吳燦完整聲明如下：

一、監察院以：為調查「鄭文逸違反證券交易法」等情案需要，函請本人以專家證人身分於民國 115 年 3 月 12 日下午，針對「最高法院未詳查高等法院判決有14處違背法令之事由， 而適用刑事訴訟法(刑訴法)第380條規定」等刑事程序法之相關議題到會諮詢。

二、本人於會中曾說明所謂 14 處違背法令之事由，依個人意見，有部分應屬於刑訴法第380條適用範圍無訛。而對於「罪名告知義務之違反，有無刑訴法第380條之適用」提出書面意見如下：

(一)最高法院判決一方面認為刑訴法第95條第1項第 1款規定之被告「受告知

及聽聞權」，屬憲法上所保障之正當法律程序內容之一，故依刑訴法第 267條

規定起訴效力所擴張之犯罪事實及罪名，暨依同法第300條規定變更起訴法

條後之新罪名，法院就此等新增犯罪事實或變更之罪名，均應於其認為有新

增或變更之情形時，隨時、但至遲於審判期日【前】踐行上開告知之程序，

使被告知悉而有充分行使其防禦權之機會，以確保其權益，否則即屬違背正

當法律程序，有突襲性裁判之虞(87 台上 4342、4484、88 台上 309、1822、

3420、3422、89 台上 6743、90 台非 130、412、90 台上 5465、5953、91 台

上5792、5968、6460、92台上2880、104台上1678、106台上771、107台

上9888、112台上3048等刑事判決參照)。但另一方面又認定如法院實質上

已經調查、審理，僅單純未踐行第1款告知義務，則屬訴訟程序違法，依刑

訴法第380條規定，其違背於判決本旨不生影響，則不得為第三審上訴理由，

理論上已欠一貫。蓋如認刑訴法第 95 條第 1 項第 1 款之違背，係違反正當

法律程序，乃屬憲法上所保障之權利受到侵害，此訴訟行為理應無效，自無

適用刑訴法第380條之餘地。

(二)更何況，被告在刑事訴訟程序上受告知之權利，為其行使防禦權之基本前

提，則法院就新增之犯罪事實及變更之罪名，既未踐行告知之程序，即便已

自行調查審理，事實上亦難期被告能有效行使此部分之防禦權。刑事被告在

訴訟上應享有充分之防禦權，既係憲法所保障之基本訴訟權利，允宜站在人

民之視角去實踐此一基本權之保障，而非僅以「無礙於被告防禦權之行使，

亦未違正當法律程序」一語帶過而已。

(三)實則，罪名告知之違反，其所取得之證據有無證據能力，應依刑訴法第 158

條之4權衡判斷之，始為的論，要無刑訴法第380條之適用，而得以無條件

的容許。

三、吳孟勳律師並非本案被告鄭文逸一、二、三審之辯護人，而係另一位林姓

被告之辯護人，合先聲明。吳律師在為林姓被告提起第三審上訴時，曾提及

本案涉及 「行為人違反證券交易法第155條第 1項第3、4、5、7款等【2款】

以上不同態樣之操縱行為，其罪數如何適用」之法律爭議，最高法院先前判

決有採單純一罪者，有採想像競合犯者，其法律見解已有積極歧異，但最高

法院並未依職權提案予刑事大法庭裁判，而以無上訴利益否准駁回。於判決

確定後，始受本案被告鄭文逸委任聲請提案，以求取統一，仍遭駁回。