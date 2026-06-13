影／女清潔隊長開賓士撞死單車男肇逃 屏檢認逃亡、滅證之虞聲押

屏東縣來義鄉公所清潔隊長曹女本月11日晚間深夜聚會結束開黑色賓士車返家途中，行經萬巒鄉新榮路段，撞到騎單車50多歲吳男，吳男摔落水溝，曹女下車僅後將單車移置未報案就駛離，隔天12日被上午村長發現水溝有浮屍，全案才曝光，檢方今相驗，並對曹女開出拘票，今下午訊問認定曹女有逃亡及滅證之虞，向法院聲押。

警方昨12日清晨上午6時許接獲村長報案，萬巒鄉新榮路段水溝內發現有人的腳，已經明顯死亡，追查發現死者為50多歲吳男，一旁還有單車。

警方調查發現，來義鄉公所清潔隊長曹女11日晚間聚會結束後，回到公所開著黑色賓士車要回家途中，才剛駛離鄉公所沒多久，在來義鄉與萬巒鄉交界，萬巒鄉新榮路撞到騎單車吳男，下車查看後，竟將單車移置到一旁，隨即開車駛離，沒有報案。

警方昨12日下午找到曹女後，酒測為零、毒品快篩檢驗陰性。曹女在12日上午將黑色賓士車開去佳冬鄉某汽車維修場，檢警今查扣肇事黑色賓士車，黑色賓士車的車頭、擋風玻璃破裂。

據了解，曹女事後還將車內行車記錄器的記憶卡拔出，後來才將記憶卡交出；騎單車吳男檢方今初步相驗，頭部明顯外傷，詳細死因須解剖釐清。

檢方今也同步開拘票，曹女被帶回警局偵辦，警詢後依違反肇事逃逸致死罪移送檢方，檢方訊問後，認定有有逃亡，滅證之虞，今下午也向法院聲押。

清潔隊長曹女近幾年才從文觀課長調到清潔隊長，來義鄉長莊景星說，清潔隊長曹女很認真優秀，對於發生事件感到意外且遺憾，一切尊重司法釐清真相。

屏東縣來義鄉公所清潔隊長曹女11日晚間聚會後開著黑色賓士車返家途中撞到單車50多歲吳男，吳男疑摔落水溝成浮屍，曹女下車將單車移開，直接駛離現場，涉肇事逃逸，檢方聲押。圖／讀者提供

屏東縣來義鄉公所清潔隊長曹女11日晚間聚會後開著黑色賓士車返家途中撞到單車50多歲吳男，吳男疑摔落水溝成浮屍，曹女下車將單車移開，直接駛離現場，涉肇事逃逸，檢方聲押。圖／讀者提供

屏東縣來義鄉公所清潔隊長曹女11日晚間聚會後開著黑色賓士車返家途中撞到單車50多歲吳男，吳男疑摔落水溝成浮屍，曹女下車將單車移開，直接駛離現場，涉肇事逃逸，檢方聲押。圖／讀者提供