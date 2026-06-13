影／後龍火車站停車場發現男子翻找他人機車置物箱 警方提醒民眾防竊

苗栗縣竹南警分局執行網路巡邏發現有民眾在社群平台張貼錄影畫面，畫面中一名男子在後龍火車站停車場四處翻動尋找未上鎖的機車的行李廂，引發網友關注與討論。警方表示，這名男子的行為可能已涉及刑法竊盜罪，現已掌握涉案男子身分，但迄今沒有接獲民眾報案遭竊，警方將持續追查男子行蹤，進一步釐清案情。

警方指出，經初步檢視影像內容，發現這名男子於停車場內逐一查看並翻動未上鎖的機車置物箱，但截至今天，警方都未接獲相關被害人報案，警方除了持續追查男子行蹤，同時將加強後龍火車站周邊巡邏勤務，防制不法情事發生。

竹南警分局提醒，民眾停放車輛時應養成隨手上鎖習慣，切勿將現金、手機、證件等貴重物品留置於車廂或加裝的置物箱內，以降低遭竊風險；如發現可疑人士於停車場徘徊或翻動他人車輛，請立即撥打110報案，共同維護社區治安。