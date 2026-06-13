2千元賄選疑雲難成立 前台東議員嚴惠美更一審獲判無罪

前台東縣議員嚴惠美涉入現金賄選案件，歷經一、二審有罪判決後，在花蓮高等法院更一審出現逆轉，改判無罪。法院指出，原本主要依據行賄對象的自白，但相關證據欠缺補強，因此難以形成有罪確信，全案仍可依法再上訴。嚴惠美是否重返議員選戰，仍在評估中。

判決書指出，本案起因於嚴惠美當選本屆縣議員並宣誓就職後，遭競選對手提起當選無效訴訟，質疑其在選舉期間涉及現金賄選，並向台東地方法院聲請審理，同時檢調單位也接獲檢舉展開調查。

檢方偵辦過程中，有兩名被認定的收賄者供稱，嚴惠美在拜票過程中，於握手時將新台幣2000元現金悄悄交付於手中。不過嚴惠美本人始終否認相關指控。

在民事部分，台東地方法院與花蓮高等法院先前均認定當選無效成立，判決確定後，嚴惠美因此被解除職務。

刑事審理方面，台東地方法院一審判處嚴惠美有期徒刑4年並褫奪公權4年，高等法院二審維持有罪見解。不過案件上訴至最高法院後發回更審，花蓮高等法院於5月29日更一審改判無罪。

嚴辯護律師指出，整起案件主要建立在自白之上，但缺乏其他可相互印證的證據，因此不足以證明犯罪成立。

判決理由則提到，自白因可能涉及減刑誘因，存在較高不確定性，依法必須有補強證據支撐，才能達到排除合理懷疑的標準。本案在證據不足情況下，依「罪疑唯輕」原則，最終作出有利被告的無罪判決。