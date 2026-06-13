獨／高雄綠大實業廠爆炸起火劣跡斑斑 專包政府標案10年得標逾1.2億

高雄本洲工業區綠大實業廢棄物處理廠昨晚爆炸起火，燒一夜火才撲滅，環保局依法重罰500萬並勒令停工，並18年有15件環保違規紀錄，累計被裁罰133萬6000元；記者從政府採購網資訊發現，綠大實業不僅劣跡斑斑，10年來專包中油、國防部及縣市政府廢棄物處理標案，得標金額逾1.2億。

位於岡山本洲工業區的綠大實業廢棄物處理廠根據公司登記資料顯示，高市經發局核准設立，成立於1987年7月，資本額為1.8億元，董事長為郭峰嘉；綠大實業專門處理廢氣、機車零件買賣、廢金屬下腳料包括廢銅、廢鋁、廢鋅、廢鐵等廢棄物清除買賣業務。

從政府採購網資料顯示，綠大實業股份有限公司從2015年至2025年專標政府標案，包括中央印製廠的廢棄油布、空軍司令部的廢液清理案、中油高雄及台南的有害油汙底泥及廢油漆、國防部軍備局廢油漆清除；農委會、台南市及新北市府非法農藥清運和銷毀；高雄海關冷媒銷毀、中油大林廠非有害油泥清理等。

綠大實業10年來專標政府相關機關的廢棄物清理標案，得標金額逾1.2億元，高市環保局指估算綠大公司過去18年已有15件環保違規紀錄，累計裁罰133萬6000元，再加昨晚大火裁處500萬元，累計共16次違規、裁罰金額達633萬6000元，遠比綠大實業得標政府標案的金額低，恐怕也是業者罰不怕的原因。

記者去電綠大實業股份有限公司詢問，但截至發稿為止，均無人接聽電話。

高雄本州工業區的綠大實業股份有限公司10年來專包中油、國防部及縣市政府廢棄物處理標案，得標金額逾1.2億。圖／取自政府採購網

高雄本州工業區的綠大實業股份有限公司10年來專包中油、國防部及縣市政府廢棄物處理標案，得標金額逾1.2億。圖／取自政府採購網

高雄本州工業區的綠大實業股份有限公司10年來專包中油、國防部及縣市政府廢棄物處理標案，得標金額逾1.2億。圖／取自政府採購網