快訊

MOVA Mobius 60掃拖機器人開箱！3種拖布1鍵切換清掃、8cm輕鬆跨欄越障

台灣下半年國運曝光！命理師：AI引爆裁員潮、凶殺案變多

入職前不知SpaceX！前焊工十年前獲配股 史詩級IPO後坐擁3300萬

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高雄綠大實業廠爆炸起火劣跡斑斑 專包政府標案10年得標逾1.2億

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄本州工業區綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許傳火警，現場廠房火煙猛烈，全面燃燒。記者石秀華／翻攝
高雄本州工業區綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許傳火警，現場廠房火煙猛烈，全面燃燒。記者石秀華／翻攝

高雄本洲工業區綠大實業廢棄物處理廠昨晚爆炸起火，燒一夜火才撲滅，環保局依法重罰500萬並勒令停工，並18年有15件環保違規紀錄，累計被裁罰133萬6000元；記者從政府採購網資訊發現，綠大實業不僅劣跡斑斑，10年來專包中油、國防部及縣市政府廢棄物處理標案，得標金額逾1.2億。

位於岡山本洲工業區的綠大實業廢棄物處理廠根據公司登記資料顯示，高市經發局核准設立，成立於1987年7月，資本額為1.8億元，董事長為郭峰嘉；綠大實業專門處理廢氣、機車零件買賣、廢金屬下腳料包括廢銅、廢鋁、廢鋅、廢鐵等廢棄物清除買賣業務。

從政府採購網資料顯示，綠大實業股份有限公司從2015年至2025年專標政府標案，包括中央印製廠的廢棄油布、空軍司令部的廢液清理案、中油高雄及台南的有害油汙底泥及廢油漆、國防部軍備局廢油漆清除；農委會、台南市及新北市府非法農藥清運和銷毀；高雄海關冷媒銷毀、中油大林廠非有害油泥清理等。

綠大實業10年來專標政府相關機關的廢棄物清理標案，得標金額逾1.2億元，高市環保局指估算綠大公司過去18年已有15件環保違規紀錄，累計裁罰133萬6000元，再加昨晚大火裁處500萬元，累計共16次違規、裁罰金額達633萬6000元，遠比綠大實業得標政府標案的金額低，恐怕也是業者罰不怕的原因。

記者去電綠大實業股份有限公司詢問，但截至發稿為止，均無人接聽電話。

高雄本州工業區的綠大實業股份有限公司10年來專包中油、國防部及縣市政府廢棄物處理標案，得標金額逾1.2億。圖／取自政府採購網
高雄本州工業區的綠大實業股份有限公司10年來專包中油、國防部及縣市政府廢棄物處理標案，得標金額逾1.2億。圖／取自政府採購網

高雄本州工業區的綠大實業股份有限公司10年來專包中油、國防部及縣市政府廢棄物處理標案，得標金額逾1.2億。圖／取自政府採購網
高雄本州工業區的綠大實業股份有限公司10年來專包中油、國防部及縣市政府廢棄物處理標案，得標金額逾1.2億。圖／取自政府採購網

高雄本州工業區的綠大實業股份有限公司10年來專包中油、國防部及縣市政府廢棄物處理標案，得標金額逾1.2億。圖／取自政府採購網
高雄本州工業區的綠大實業股份有限公司10年來專包中油、國防部及縣市政府廢棄物處理標案，得標金額逾1.2億。圖／取自政府採購網

高雄本州工業區綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許傳火警，網友拍下火勢猛烈燃燒夾雜爆炸聲響的畫面。圖／Threads網友klillpastm提供
高雄本州工業區綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許傳火警，網友拍下火勢猛烈燃燒夾雜爆炸聲響的畫面。圖／Threads網友klillpastm提供

高雄 爆炸 環保局 火災 標案

延伸閱讀

高雄本洲工業區大火燒出黑歷史 綠大實業18年16件違規累罰633萬

高雄失火廢棄物處理廠18年罰15次 議員白喬茵：跳過多少處理程序？

影／岡山本洲工業區綠大實業爆炸起火 環保局重罰500萬、勒令停工

高雄綠大實業廠爆炸燒一夜滅了 131消防和機器人「防護戰術」阻蔓延

相關新聞

前台東議員嚴惠美賄選案逆轉 高院更一審改判無罪

前台東縣議員嚴惠美遭控現金賄選，一、二審均判決有罪，花蓮高分院更一審改判無罪，高分院認為只憑收賄者自白證據不足，全案還可...

影／後龍火車站停車場發現男子翻找他人機車置物箱 警方提醒民眾防竊

苗栗縣竹南警分局執行網路巡邏發現有民眾在社群平台張貼錄影畫面，畫面中一名男子在後龍火車站停車場四處翻動尋找未上鎖的機車的行李廂，引發網友關注與討論。警方表示，這名男子的行為可能已涉及刑法竊盜罪，現已掌握涉案男子身分，但迄今沒有接獲民眾報案遭竊，警方將持續追查男子行蹤，進一步釐清案情。

2千元賄選疑雲難成立 前台東議員嚴惠美更一審獲判無罪

前台東縣議員嚴惠美涉入現金賄選案件，歷經一、二審有罪判決後，在花蓮高等法院更一審出現逆轉，改判無罪。法院指出，原本主要依據行賄對象的自白，但相關證據欠缺補強，因此難以形成有罪確信，全案仍可依法再上訴。嚴惠美是否重返議員選戰，仍在評估中。

男持榔頭攻擊騎士、所長… 仍有危害公共安全之虞延長安置6月

台南市第一分局德高派出所長林海平去年9月間據報有騎士遭榔頭攻擊，追捕楊姓機車騎士時，遭他咬傷右手臂流血，還持榔頭與員警對峙扭打，惟楊經診斷有思覺失調症，認林是假警察且不明原因靠近他，遭擒抱才咬傷林，法官認他有危害公共安全之虞並有緊急必要，延長暫行安置6個月。

被獨留車內8分鐘...幼童心理創傷 粗心補習班司機過失傷害罪判拘役

台中某補習班司機載4名小學生上課，下車時沒清點人數漏掉1名7歲學童，有老師發現少了1名學生，何急忙尋找才發現孩子仍在車上，家長控訴小孩被獨留車內8分鐘，患焦慮、急性創傷後壓力疾患；法院認為，何釀孩子受有心理傷害，依過失傷害罪判他拘役20日，可上訴。

鋰電池大廠天宇爆內線交易 前董座900萬交保

上櫃鋰電池大廠天宇工業二○二○年與美國公司簽署儲能產品銷售合約，創辦人、時任董座吳祖榆及總經理吳祖璋、副總經理吳祖銓三兄弟，涉在利多重訊公布前，事先透過法人帳戶、親友帳戶買進自家股票，不法獲利逾六千萬元，創下近年內線交易紀錄，調查局昨天搜索約談九人到案，北檢訊後依違反證交法，命吳祖榆九百萬交保，限制出境出海。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。