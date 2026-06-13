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前台東議員嚴惠美賄選案逆轉 高院更一審改判無罪

中央社／ 台東縣13日電
台東前縣議員嚴惠美。聯合報系資料照
台東前縣議員嚴惠美。聯合報系資料照

台東縣議員嚴惠美遭控現金賄選，一、二審均判決有罪，花蓮高分院更一審改判無罪，高分院認為只憑收賄者自白證據不足，全案還可上訴。嚴惠美考慮是否再投入議員選舉。

當選這屆縣議員的嚴惠美，宣誓就職後，遭對手指控現金賄選，並向台東地方法院提出當選無效之訴，檢調也接獲檢舉介入調查。

台東地檢署偵辦時，2名收賄者自白嚴惠美利用握手拜票時順勢在手掌上遞留現金新台幣2000元；嚴惠美否認犯案。

這起當選無效之訴，台東地方法院、花蓮高分院均判處嚴惠美當選無效並定讞，嚴惠美遭到解職。

刑事部分，台東地方法院判處嚴惠美有期徒刑4年、褫奪公權4年，嚴惠美否認犯罪，上訴高等法院，高等法院仍維持有罪判決，嚴惠美上訴到最高法院，最高法院發回更審，5月29日高等法院更一審改判無罪。

嚴惠美的辯護律師黃建銘表示，嚴惠美並未以交付2000元方式賄款，收賄者自白證言均欠缺補強證據，不能證明犯罪。

更一審法官在判決書中表示，因自白受賄可獲減刑的寬典，因此在本質上存有較大的虛偽危險性，須藉由補強證據以擔保自白內容的真實性，及讓一般人均不致有所懷疑的事證，只根據自白無法說服法院確信有罪，本於罪疑唯輕原則，自應為被告有利之認定，因此判決無罪。

台東地檢署主任檢察官柯博齡表示，待與公訴檢察官研究後決定下一步。

嚴惠美是否再投入年底縣議員選戰，她表示，尚未作出決定。

賄選 台東 收賄

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