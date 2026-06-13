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被獨留車內8分鐘…幼童心理創傷 粗心補習班司機過失傷害罪判拘役

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

台中補習班司機載4名小學生上課，下車時沒清點人數漏掉1名7歲學童，有老師發現少了1名學生，何急忙尋找才發現孩子仍在車上，家長控訴小孩被獨留車內8分鐘，患焦慮、急性創傷後壓力疾患；法院認為，何釀孩子受有心理傷害，依過失傷害罪判他拘役20日，可上訴。

檢警調查，何男是補習班負責人的先生，平常負責接送學生上下課，何2023年12月5日下午3點31分開交通接駁車載4名學生至北區路口停靠，他未清點人數僅將3名學生帶入補習班，隨即跟著進去整理環境。

直到3點38分，補習班老師發現其中1名7歲學童沒來，向負責人詢問後，他們才叫察覺學童被獨留在接駁車上，何急忙趕回車內將學童帶回教室，但該童因獨留在車內8分鐘許，導致受有伴有焦慮之適應疾患、急性創傷後壓力疾患等傷害，經家屬提告過失傷害罪。

台中地院審理時，何坦承不諱，與學童及其父母證詞相符，也有補習班監視器畫面、兒少保護通報紀錄，醫院診斷證明可佐。

中院審酌，何男擔任載送學童的交通車司機，本應謹慎注意學童安全，隨時注意學童所在位置、環境安全，卻疏未注意該名學童沒跟著同學下車、回補習班，而將其獨自留在交通車上達8分鐘，導致學童因而受有心理傷害。

中院考量，何犯後坦承、無前科素行良好，但至今無法和家屬和解，並考量學童受傷害程度等情狀，依過失傷害罪判何拘役20日，得易科罰金。

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