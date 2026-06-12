鋰電池大廠天宇工業爆內線交易 不法獲利6000萬 創辦人900萬交保

上櫃鋰電池大廠天宇工業2020年與美國公司簽署儲能產品合作備忘錄，創辦人兼時任董座吳祖榆、總經理吳祖璋、副總吳祖銓三兄弟，涉在利多重訊公布前，透過法人帳戶、親友帳戶買進自家股票，不法獲利逾6000萬元，創下近年內線交易紀錄；調查局12日搜索約談9人到案，台北地檢署訊後依違反證交法命吳祖榆900萬交保、限制出境出海。

同案約談的吳祖璋（天宇工業現任董事長）300萬交保、吳祖銓100萬交保，均限制出境出海。吳氏三兄好友林錫鍇，負責出借帳戶提供吳家兄弟使用，並依指示下單買賣股票，從中抽成獲取利益，檢方命其25萬交保，同樣限制出境出海。

吳祖榆、吳祖銓有內線交易前科，天宇公司過去因受市場競爭、訂單流失等不利因素影響，決定將營運策略及經營方向轉型，2018年8月10日董事會通過「營運策略調整案」，擬出售昆山天宇公司位在大陸地區廠房，並於同年9月決定出售子公司Million Gold持有孫公司夏普公司股權，想以間接轉讓股權方式，處分大陸廠房。

當時吳祖榆、吳祖銓事先買進天宇股票，涉內線交易被檢方起訴。一審審理時，吳氏兄弟認罪並繳回犯罪所得，各判處1年9月、1年10月徒刑，緩刑2年。

檢方調查，天宇工業2020年與美國一家儲能產品技術公司簽屬作備忘錄，同年11月簽署銷售合約，檢調掌握，吳氏三兄弟在簽約前的禁止交易期間，透過「天振公司」等法人帳戶、林錫鍇人頭帳戶，私下敲單買進股票，擬制性獲利逾6000萬元。

案經調查局報請檢察官吳怡蒨指揮偵辦，檢調分析櫃買中心監視查核報告，發現關聯戶資金有異，兵分13路搜索，約談九人到案。吳祖榆原本1000萬交保，因保金不足，降保為900萬元、林錫鍇原30萬交保，降保為25萬。

鋰電池大廠天宇工業爆內線交易，北檢依違反證交法命現任董事長吳祖璋300萬交保、限制出境出海。記者曾吉松／攝影。

鋰電池大廠天宇工業爆內線交易，北檢依違反證交法時任副總吳祖銓100萬交保、限制出境出海。記者曾吉松／攝影