香酥鴨店老闆酒駕撞死人 國民法官判7年9月…死者家屬批太輕

台南香酥鴨店老闆鄭傳吉去年底徹夜飲酒，翌日凌晨開車高速衝撞路旁垃圾車，廿三歲陳姓女清潔員慘遭撞死。審理時陳母說最大願望是看她披上白紗，卻血肉模糊被蓋上白布。台南地院國民法官法庭昨認鄭犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判刑七年九月。死者家屬直呼「判太輕」。

「我女兒的命就這樣沒了。」陳母說，對方沒賠償，態度惡劣，看到女兒被撞死時的慘狀，心像千刀萬剮，真的判太輕了！陳女妹妹掩面泣訴，姊姊再也回不來了。

檢方認為，鄭男酒駕肇事犯罪情節嚴重，審理時雖認罪，但鄭的債務近二百萬元，沒有具體賠償計畫，被害人求償之路遙遙無期，為避免家屬求償困難，具體求刑十年。

合議庭指出，鄭肇事前與友人輾轉多處飲酒，雖曾請過代駕，但仍決定自行駕車，肇事時正逢上班、上學時段，鄭酒測值每公升零點九五毫克、近法定標準四倍，駕車高速行駛、偏離原車道，毫無煞車或閃避，撞上暫停慢車道、開警示燈且後方擺三角錐的垃圾車。

陳女當時在車後清運垃圾，遭撞下半身粉碎性骨折，雙小腿截斷，臟器外露、血肉噴飛當場死亡，耗費五組禮儀修復師接力近廿四個小時，才勉強拼湊遺體。陳女與男友從事清運，還在飲料店兼職，家人迄今以她出國工作為由，不敢告訴奶奶其死訊。男友目睹事故心理受創，背負介紹女友工作的愧疚。

合議庭認為，鄭在救護車堅稱有找代駕，否認酒駕，拒絕在酒測單簽名，初次筆錄表示不記得駕車及撞擊經過，雖與客觀證據不符，考量酒精作用及重大撞擊後，確有可能造成記憶缺損或認知偏差，難認定蓄意規避責任。

鄭直至審理程序首次向陳女家屬表達歉意，但至今未賠償分毫，僅表示願將獄中工作所得作為賠償金，若服刑完畢會再分期賠付。