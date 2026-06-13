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鋰電池大廠天宇爆內線交易 獲利6000萬… 前董座900萬交保

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

鋰電池大廠天宇工業爆<a href='/search/tagging/2/內線交易' rel='內線交易' data-rel='/2/129498' class='tag'><strong>內線交易</strong></a>，北檢依違反證交法命時任董座兼創辦人吳祖榆（前排右）900萬交保、限制出境出海。記者曾吉松／攝影
鋰電池大廠天宇工業爆內線交易，北檢依違反證交法命時任董座兼創辦人吳祖榆（前排右）900萬交保、限制出境出海。記者曾吉松／攝影

上櫃鋰電池大廠天宇工業二○二○年與美國公司簽署儲能產品銷售合約，創辦人、時任董座吳祖榆及總經理吳祖璋、副總經理吳祖銓三兄弟，涉在利多重訊公布前，事先透過法人帳戶、親友帳戶買進自家股票，不法獲利逾六千萬元，創下近年內線交易紀錄，調查局昨天搜索約談九人到案，北檢訊後依違反證交法，命吳祖榆九百萬交保，限制出境出海。

同案約談的吳祖璋、吳祖銓各以三百萬、一百萬交保，均限制出境出海；吳氏三兄弟好友林錫鍇負責出借帳戶提供吳家兄弟使用，並依指示下單買賣股票，事後從中抽成獲利，檢方命其廿五萬交保，限制出境出海。

吳祖榆、吳祖銓曾有內線交易前科，天宇公司曾因受市場競爭、訂單流失等影響，決定將營運策略及經營方向轉型，二○一八年八月十日董事會通過「營運策略調整案」，擬出售昆山天宇公司位在大陸地區廠房，並於同年九月決定出售子公司Million Gold持有孫公司夏普公司股權。

不過，吳祖榆、吳祖銓卻事先買進天宇股票，被檢方依違反證交法起訴。一審審理時，吳氏兄弟認罪並繳回犯罪所得，各判處一年九月、一年十月徒刑，緩刑兩年。

檢方調查，天宇工業二○二○年與美國一家儲能產品技術公司簽屬合作備忘錄，同年十一月簽署銷售合約。檢調掌握，吳氏三兄弟在簽約前的禁止交易期間，透過「天振公司」等法人帳戶、林錫鍇人頭帳戶，私下敲單買進股票，擬制性獲利逾六千萬元。

調查局報請檢察官吳怡蒨指揮偵辦，檢調分析櫃買中心監視查核報告，發現關聯戶資金有異，昨兵分十三路搜索，約談九人到案說明。

鋰電池大廠天宇工業爆內線交易，北檢依違反證交法時任副總吳祖銓100萬交保、限制出境出海。記者曾吉松／攝影
鋰電池大廠天宇工業爆內線交易，北檢依違反證交法時任副總吳祖銓100萬交保、限制出境出海。記者曾吉松／攝影

鋰電池大廠天宇工業爆內線交易，北檢依違反證交法命現任董事長吳祖璋300萬交保、限制出境出海。記者曾吉松／攝影。
鋰電池大廠天宇工業爆內線交易，北檢依違反證交法命現任董事長吳祖璋300萬交保、限制出境出海。記者曾吉松／攝影。

美國 內線交易 調查局

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