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花蓮營養午餐弊案延燒 副縣長百萬交保

聯合報／ 記者王燕華屈彥辰／連線報導

<a href='/search/tagging/2/花蓮' rel='花蓮' data-rel='/2/177455' class='tag'><strong>花蓮</strong></a>檢調偵辦2.7億元國中小營養午餐<a href='/search/tagging/2/弊案' rel='弊案' data-rel='/2/227650' class='tag'><strong>弊案</strong></a>，副縣長顏新章諭令100萬元交保。記者王思慧／攝影
花蓮檢調偵辦2.7億元國中小營養午餐弊案，副縣長顏新章諭令100萬元交保。記者王思慧／攝影

花蓮地檢署辦縣府國中小營養午餐弊案，昨凌晨諭知副縣長顏新章一百萬元交保，限制住居及出境出海。檢方表示，若有相關證據，不排除下一波調查。顏交保後昨正常上班，綠營喊話顏主動辭職或至少停職接受調查；縣府籲外界尊重偵查不公開，避免過度揣測。

檢方調查，二○二三年縣府辦理總金額二點七億元的「國中小學午餐委外辦理勞務採購案」，第一次開標後卻廢標，再將原標案拆分十個小標，辦理二次招標，共七家業者得標，第一次招標的廠商原本不符資格遭排除，因二標時修改資格，得以投標並拿下二千七百餘萬元標案。

檢方指出，當時招標、廢標及二次招標的公文，從承辦人一路向上簽呈，最高層級到副縣長，包括證人身分的代理祕書長饒忠，都曾在公文上核章決行，另有其他證據，認定顏男圖利廠商嫌疑重大。

民進黨花蓮縣黨部表示，顏新章長期被外界視為傅崐萁體系的重要核心幕僚，更被稱為「傅崐萁防火牆」，遭列被告並裁定重保，社會大眾有權知道是誰在背後主導，授意拆標、修改招標條件。呼籲顏主動請辭副縣長職務，或至少停職接受調查，以昭公信。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，顏新章當時是一位剛正不阿、非常優秀的警察同仁，後來調到桃園當刑大大隊長，十二年當中，桃園刑大沒有任何風紀事件，是非常優秀、年資四十年的公務員，過去有些中傷抹黑最後都還顏新章清白，「千萬記得，一個公務人員的清白，非常不容易。」

傅崐萁 花蓮 弊案

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