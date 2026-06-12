偵辦「雨刷」蔡政宜洗錢225億元案 橋檢美女檢察官獲頒打詐有功人員

橋頭地檢署檢察官周子淳因偵辦嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜與大陸籍唐姓妻子經營跨國水房，4年經手金流逾二二五億元案，細膩偵辦技巧和鍥而不捨的辦案精神，今天獲台灣高等檢察署頒發「115年新世代打擊詐欺犯罪有功人員」。

台灣高等檢察署連3天在臺南福爾摩沙酒店，舉辦「115年度南區新世代打詐欺策略行動綱領 2.0 研習會暨打詐有功人員頒獎典禮」，檢察官周子淳檢因指揮偵辦嘉義縣議員蔡政宜（綽號「雨刷」）為首的跨境洗錢集團案，績效卓著，獲頒台灣高等檢察署「115 年新世代打擊詐欺犯罪有功人員」，並由法務部次長馮成親自頒發獎狀，高度肯定其打擊犯罪之優異表現。

設籍台南市的橋頭地檢署檢察官周子淳為61期分發檢察官，在橋頭地檢署任職近5年，積極主辦跨境洗錢和重大電信詐欺案件。

周子淳在偵辦嘉義縣議員、綽號「雨刷」的蔡政宜，被控與大陸籍唐姓妻子經營跨國水房，4年經手金流逾225億元，蔡去年8月底準備出境，在桃園機場被警方攔捕收押後，橋頭地檢署去年底依組織犯罪、洗錢等罪起訴蔡等5人，對蔡具體求刑10年，唐女等7人發布通緝。

周子淳於偵辦「雨刷集團」跨境洗錢案期間，因發揮細膩的偵查技巧與鍥而不捨之辦案精神，與高市刑警大隊等專案團隊積極溯源追查，發現該集團在台灣、馬來西亞、越南等地設立多處洗錢水房據點，協助境外賭博網站進行非法金流代收代付之洗錢行為。

周子淳檢察官在執行專案期間，總計發動搜索45處、拘提22 人到案，徹底瓦解該跨境洗錢集團。經統計該案查獲之不法金流高達225億餘元，犯罪所得逾 2 億元，另依法查扣蔡政宜等人名下之名牌精品包、名錶、豪宅及現金等，總計扣押資產達 1.7 億餘元，澈底剝奪不法所得，給予犯罪集團沉重打擊。

台灣高等檢察署檢察長郭景東表示，本案成功偵破，不僅瓦解大型跨境洗錢犯罪組織，更充分展現檢警與金融機構跨域合作打擊洗錢、查辦權貴黑金犯罪之決心與成效。周子淳因優異表現而獲獎。

橋頭地檢署檢察官周子淳獲台灣高等檢察署頒發「115年新世代打擊詐欺犯罪有功人員」。圖／橋頭地檢署提供