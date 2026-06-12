天宇工業涉內線交易案 檢調搜索移送北檢複訊

上櫃鋰電池廠「天宇工業」2020年間與美國公司簽署儲能產品銷售合約，天宇時任董座兼創辦人吳祖榆、二弟總經理吳祖璋、三弟副總吳祖銓三兄弟涉嫌在利多消息公布前，透過投資的公司、朋友帳戶買進天宇股票，擬制性獲利約數千萬元，檢調搜索晚上三人移送北檢複訊。

上櫃鋰電池廠「天宇工業」2020年間與美國公司簽署儲能產品銷售合約，天宇時任董座兼創辦人吳祖榆（圖）、二弟總經理吳祖璋、三弟副總吳祖銓三兄弟涉嫌在利多消息公布前，透過投資的公司、朋友帳戶買進天宇股票，擬制性獲利約數千萬元，檢調搜索晚上三人移送北檢複訊。記者曾吉松／攝影

上櫃鋰電池廠「天宇工業」2020年間與美國公司簽署儲能產品銷售合約，天宇時任董座兼創辦人吳祖榆、二弟總經理吳祖璋、三弟副總吳祖銓（圖）三兄弟涉嫌在利多消息公布前，透過投資的公司、朋友帳戶買進天宇股票，擬制性獲利約數千萬元，檢調搜索晚上三人移送北檢複訊。記者曾吉松／攝影

上櫃鋰電池廠「天宇工業」2020年間與美國公司簽署儲能產品銷售合約，天宇時任董座兼創辦人吳祖榆（左）、二弟總經理吳祖璋、三弟副總吳祖銓（右）三兄弟涉嫌在利多消息公布前，透過投資的公司、朋友帳戶買進天宇股票，擬制性獲利約數千萬元，檢調搜索晚上三人移送北檢複訊。記者曾吉松／攝影

上櫃鋰電池廠「天宇工業」2020年間與美國公司簽署儲能產品銷售合約，天宇時任董座兼創辦人吳祖榆、二弟總經理吳祖璋（圖）、三弟副總吳祖銓三兄弟涉嫌在利多消息公布前，透過投資的公司、朋友帳戶買進天宇股票，擬制性獲利約數千萬元，檢調搜索晚上三人移送北檢複訊。記者曾吉松／攝影