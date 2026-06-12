年底選舉 澎檢：查察賄選五大工作期能投出乾淨選票

地方選舉年底登場，澎湖地檢署檢察長吳怡明今天要求澎湖各司法單位加強查察賄選五大重點工作，期許選舉能投出乾淨選票，守護澎湖未來。

澎湖地檢署檢察長吳怡明指出，年底選舉，不論是傳統賄選、選舉賭盤或境外勢力介選、假訊息及虛設戶籍五大重點工作，背後都是金錢操控，查察團隊應用心經營地雷，縝密蒐證，向上溯源，查出幕後出資妨害選舉之人，期許澎湖能投出乾淨選票，守護澎湖未來。

澎湖地方檢察署也指出，選舉期間應避免接受資金來源不明或費用與行程顯不相當之旅遊、餐會或各種形式招待，若涉及支持特定候選人，均可能觸犯選罷法相關罪責。

澎湖地方公職人員選舉11月28日舉行投開票，澎湖地檢署「地方公職人員選舉查察及反滲透法教育訓練」，昨天起一連2天，包括澎湖地區檢、警、調、廉、移、憲等查賄團隊80餘人參與，最高檢察署檢察官許文琪也講授「反滲透法法規與實務解析」，提升澎湖地區第一線查賄人員對於反滲透法專業，展現查察妨害選舉案件的旺盛企圖心。