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修法草案預告制度 法務部：廣納意見的正當程序

中央社／ 台北12日電

針對日前媒體刊登投書評論對於民法繼承編的「草案預告」程序有所疑慮。法務部今天表示，這並非取代法定立法程序，而是依既有的「草案預告」制度，廣納各界意見的正當法律程序。

法務部發布新聞稿表示，目前行政院所屬各法律主管機關如擬修正法律，是擬具法律修正草案陳報行政院函請立法院審議。而各機關於陳報行政院審查前，得依行政院相關規定權衡相關情事，以「草案預告」的方式向外界徵詢修法意見，此作法已行之有年。

根據新聞稿，法規草案預告制度的目的，在使社會各界得事先瞭解各機關目前所研擬的法令與政策，並有表達意見與建議的機會，除促進民主參與外，也可使草案修正內容更臻完備。

新聞稿指出，法務部有鑑於兄弟姊妹特留分的刪除及其配套，乃社會極度關注的議題，遂於6月2日公告「預告民法繼承編部分條文」，以使各界周知修法方向及內容，以利及時提出意見。公告事項中並已載明「尚須陳報行政院核轉立法院審議」，應不致使人誤會為已通過修法程序。

法務部表示，對於業管法案的推動，一向重視各界聲音與正當法律程序，誠摯歡迎社會各界積極表示意見，使未來的繼承法制更臻完善，並更切合現代社會需求。

法務部 修法 民法

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