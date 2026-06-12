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酒駕男高速撞死垃圾車隨車員 台南地院判7年9個月

中央社／ 台南12日電

鄭姓男子（在押中）去年12月在台南安平區酒駕高速追撞垃圾車，造成垃圾車隨車人員陳姓女子死亡，鄭男雖道歉卻未賠償分毫，台南地院今天判刑7年9個月。全案可上訴。

台南地方法院今天宣判，48歲鄭男犯刑法不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處有期徒刑7年9個月。

地院指出，鄭男以往飲酒後會叫代駕返家，案發當晚與友人輾轉多處飲酒，前階段移動過程確實使用代駕，接著卻決定自行駕車上路；案發時正逢上班、上學時段，在視線正常、無障礙物情形下，高速行駛、無端偏離原車道，毫無煞車或閃避撞上垃圾車及陳女。

陳女當時站在垃圾車後方執行垃圾清運，下半身粉碎性骨折、支離破碎，雙小腿截斷，多重外傷甚至臟器外露、血肉噴飛，當場死亡。

地院表示，鄭男已婚與妻兒同住，兒子已工作，女兒在台北讀大學，學費是就學貸款，鄭男自述民國107年從科技公司離職後，歷經投資失利、被朋友騙取錢財，與妻子共營香酥鴨店，每月盈餘新台幣4、5萬元，仍將妻子名下房產抵押二胎借貸，以債養債，尚有逾200萬元債務。

鄭男直到全案審理程序時，才首次向陳女家屬致歉，卻未賠償分毫，僅表示願將獄中工作所得作為賠償金，若服刑完畢會再努力工作分期賠付。因此，地院判處7年9個月有期徒刑。

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台南 垃圾車 酒駕 車禍

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