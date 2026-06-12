快訊

又一波梅雨周日報到！迎風面雨勢狂炸紅到發紫 未來一周降雨熱區曝光

剩3周重獲自由…酒駕男突遭獄友高舉砸地慘死獄中 檢方要辦了

她見朋友用1招按電梯超驚訝「學起來」 一票人點頭：我也會

聽新聞
0:00 / 0:00

出獄前3周命喪獄中 嘉監受刑人遭舍友重摔亡…檢方朝傷害致死偵辦

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義監獄發生受刑人死亡案件。52歲周姓受刑人因酒後騎機車自摔遭判刑4個月，原訂6月3日服刑期滿出獄，未料出獄前僅剩3周，疑遭同舍房吳姓獄友施暴重摔，導致頭部重創，經送醫搶救近1個月後，9日不治。檢警上午解剖確認死因為顱內出血創傷死亡，全案由重傷害罪嫌，改朝傷害致死方向偵辦。

警方指出，事件發生於5月9日上午，周男在舍房內疑因故與吳姓受刑人發生衝突，遭對方高舉後重摔在地，當場失去意識、奄奄一息。其他受刑人見狀立即通報管理員，救護人員到場時，周男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫搶救。

周男住院治療期間，因刑期6月3日屆滿，家屬當天依法辦理出監程序，但其傷勢始終未見好轉，最終9日因病情惡化不治身亡。嘉義地檢署表示，檢警9日會同法醫相驗，上午解剖，初步認定死者因頭部顱內出血創傷死亡，確切致傷原因及案發經過，仍待進一步調查釐清。

檢警指出，嘉義監獄案發後即調閱舍房監視器畫面，發現周男傷勢疑為同舍房吳姓受刑人施暴所致，原依重傷害罪嫌偵辦。隨著周男傷重不治，案情升高為死亡案件，吳男將被依傷害致死罪嫌追究刑責。這起案件引發外界對監所管理受刑人安全問題關注，責任歸屬及案發細節，待嘉檢調查釐清。

嘉義監獄52歲周姓受刑人原訂6月3日服刑期滿出獄，未料出獄前僅剩3周，疑遭同舍房吳姓獄友施暴重摔，導致頭部重創，經送醫搶救近1個月後，9日不治。檢警上午解剖確認死因為顱內出血創傷死亡，全案由重傷害罪嫌，改朝傷害致死方向偵辦。圖／聯合報資料照片
嘉義監獄52歲周姓受刑人原訂6月3日服刑期滿出獄，未料出獄前僅剩3周，疑遭同舍房吳姓獄友施暴重摔，導致頭部重創，經送醫搶救近1個月後，9日不治。檢警上午解剖確認死因為顱內出血創傷死亡，全案由重傷害罪嫌，改朝傷害致死方向偵辦。圖／聯合報資料照片

嘉義 監獄 受刑人

延伸閱讀

毒駕撞死2行人自己也喪命 桃檢相驗揭死因、犯保協助家屬扣押財產

梧棲2死車禍驚人逆轉！黑車狂飆競速自撞翻覆 警：車內搜出K毒

影／載女上學遇劫！湖口母女遭闖燈車撞飛重傷 肇事駕駛竟找人頂罪

毒駕又無照！他吸「喪失煙彈」撞死老婦、學童重傷 最終判12年7月定讞

相關新聞

羈押庭長達7小時原因曝 嘉市警偵查隊分隊長涉貪羈押將抗告

嘉市警局第一警分局偵查隊何姓分隊長涉嫌包庇轄內連鎖電子遊藝場，涉犯洩密及貪汙收賄等罪，嘉義地檢署聲羈押禁見，地方法院昨晚7時開羈押庭，經長達7小時檢辯攻防，直到凌晨2時才裁准羈押禁見。對此結果，何姓分隊長不服，下周一將委由律師提抗告。

出獄前3周命喪獄中 嘉監受刑人遭舍友重摔亡 檢方朝傷害致死偵辦

嘉義監獄發生受刑人死亡案件。52歲周姓受刑人因酒後騎機車自摔遭判刑4個月，原訂6月3日服刑期滿出獄，未料出獄前僅剩3周，疑遭同舍房吳姓獄友施暴重摔，導致頭部重創，經送醫搶救近1個月後，9日不治。檢警上午解剖確認死因為顱內出血創傷死亡，全案由重傷害罪嫌，改朝傷害致死方向偵辦。

新光三越氣爆釀5死 中港店長等7員工出庭坦言遺憾...仍均否認犯罪

新光三越台中中港店去年2月13日氣爆釀5死38傷，台中地檢署查出12樓美食街裝修前根本沒申請室內裝修許可，拆除前未關瓦斯總開關才外洩氣爆，依過失致死等罪起訴中港店長許宜敬等13人；台中地院今開庭，新光包括許等7名員工出庭，表示對事故遺憾，但均維持否認犯罪答辯。

鋰電池廠天宇工業創辦人三兄弟被控內線交易 檢調搜索13處約談9人到案

上櫃鋰電池廠「天宇工業」2020年間與美國公司簽署儲能產品銷售合約，時任董座、總經理、副總的吳姓三兄弟涉嫌在利多消息公布前，透過投資的公司、朋友帳戶買進天宇股票，擬制性獲利約數千萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索吳等9人住居所及天宇工業公司，並約談9人釐清案情。

香酥鴨老闆酒駕撞死女清潔員 國民法官判刑7年9月

台南香酥鴨店老闆鄭傳吉疑徹夜飲酒，開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員的23歲陳姓女子當場被撞死，檢方認鄭已符合同類型犯罪中情節最嚴重，具體求刑10年，台南地院國民法官法庭今下午宣判，判鄭7年9月。陳女家屬直呼「判太輕」。

彰化毒駕倒撞員警重傷 法界分析准押毒蟲前後不同裁定原因

彰化縣施姓男子毒駕倒車撞員警導致重傷，被移送偵辦後，彰化地方法院裁定無保請回，引發議論和眾怒，彰化地檢署提起抗告，彰化地院今重開羈押庭，訊後以施男有再犯公共危險之虞並有羈押必要為由，裁定准以預防性羈押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。