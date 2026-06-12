出獄前3周命喪獄中 嘉監受刑人遭舍友重摔亡…檢方朝傷害致死偵辦

嘉義監獄發生受刑人死亡案件。52歲周姓受刑人因酒後騎機車自摔遭判刑4個月，原訂6月3日服刑期滿出獄，未料出獄前僅剩3周，疑遭同舍房吳姓獄友施暴重摔，導致頭部重創，經送醫搶救近1個月後，9日不治。檢警上午解剖確認死因為顱內出血創傷死亡，全案由重傷害罪嫌，改朝傷害致死方向偵辦。

警方指出，事件發生於5月9日上午，周男在舍房內疑因故與吳姓受刑人發生衝突，遭對方高舉後重摔在地，當場失去意識、奄奄一息。其他受刑人見狀立即通報管理員，救護人員到場時，周男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫搶救。

周男住院治療期間，因刑期6月3日屆滿，家屬當天依法辦理出監程序，但其傷勢始終未見好轉，最終9日因病情惡化不治身亡。嘉義地檢署表示，檢警9日會同法醫相驗，上午解剖，初步認定死者因頭部顱內出血創傷死亡，確切致傷原因及案發經過，仍待進一步調查釐清。

檢警指出，嘉義監獄案發後即調閱舍房監視器畫面，發現周男傷勢疑為同舍房吳姓受刑人施暴所致，原依重傷害罪嫌偵辦。隨著周男傷重不治，案情升高為死亡案件，吳男將被依傷害致死罪嫌追究刑責。這起案件引發外界對監所管理受刑人安全問題關注，責任歸屬及案發細節，待嘉檢調查釐清。