新光三越氣爆釀5死 中港店長等7員工出庭坦言遺憾...均否認犯罪

台中新光三越氣爆釀5死38傷，案發時建築外牆被炸開。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

新光三越台中中港店去年2月13日氣爆釀5死38傷，台中地檢署查出12樓美食街裝修前根本沒申請室內裝修許可，拆除前未關瓦斯總開關才外洩氣爆，依過失致死等罪起訴中港店長許宜敬等13人；台中地院今開庭，新光包括許等7名員工出庭，表示對事故遺憾，但均維持否認犯罪答辯。

檢方起訴指出，中港店施作改裝工程時未依法申請室內裝修許可，也沒提報施工中消防防護計畫就進場，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施，加上施工前又沒確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關。

去年2月13日早上10點48分，李姓工人開怪手拆除過程不慎扯落「雪嶽山」櫃位上天花板內的瓦斯主幹管暨分歧管，加上瓦斯總開關沒關持續外洩、蓄積在天花板上，黃姓水電工人11點33分在「想想咖哩」櫃位前使用電動電纜剪剪除電線，火花引燃導致氣爆。

檢方認為，新光三越包括中港店長許宜敬在內7名員工、5名裝修業者及新光三越總公司1名法人，涉犯過失致死等罪嫌；檢方也說，新光三越中港店是國內規模最大、客流最密集的百貨據點，本案自始就未依法申請許可、提報消防防護計畫，其規避應有的監督責任，導致安全審查機制全面失靈。

台中地院今下午開庭，傳喚中港店長許宜敬、店舖管理部莊姓經理、電機組呂姓組長、電機組李姓班長，及謝姓組長兼防火管理人，還有新光總店滑姓副理、吳姓課員，7人就被訴過失致死、職業安全衛生法等，均否認犯罪。

法官黃立宇詢問被告7人意見，許宜敬表示對氣爆事故感到遺憾，事發後公司全力協助善後，撫慰死者家屬、傷者，公司也和被害人、家屬全數和解；滑姓副理說，她負責圖面規畫，不具瓦斯、消防工程專業，該部分發包專業廠商，起訴認定她有注意義務，有些誤解。

總店吳姓課員說，案發時他才剛到公司上班半年，也是首次參與改裝案，負責工作圖面規畫、工程費評估，對消防、瓦斯沒任何經驗；莊姓經理表示，和欣中瓦斯合作10多年，希望氣爆原因能再釐清；呂姓組長表示，改裝工程均發包專業廠商。

謝姓組長說，自己擔任防火管理人19年，以往改裝都是巡邏加設滅火器，不知工班的疏失；李姓班長主張，欣中瓦斯知道他們12樓裝修不需用瓦斯，應給他們安全的環境。