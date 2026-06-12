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鋰電池廠天宇工業創辦人三兄弟被控內線交易 檢調搜索13處約談9人到案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

上櫃鋰電池廠「天宇工業」2020年間與美國公司簽署儲能產品銷售合約，時任董座、總經理、副總的吳姓三兄弟涉嫌在利多消息公布前，透過投資的公司、朋友帳戶買進天宇股票，擬制性獲利約數千萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索吳等9人住居所及天宇工業公司，並約談9人釐清案情。

天宇工業2020年11月3日發布重訊指出，將與美國某公司簽署儲能產品銷售合約，將增加公司營業收入，具體目的用以擴展儲能產品及市場。檢調掌握，天宇工業在此利多消息公開前，吳姓創辦人兼董事長、時任總經理吳姓二弟、時任副總吳姓三弟等3人，涉嫌內線交易，透過私下投資的公司及朋友的帳戶買進股票。

台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分13路搜索吳姓被告等9人住居所，及天宇工業股份有限公司等處所，並通知吳等9名被告到案說明，釐清案情。

台北地檢署。圖／報系資料照
台北地檢署。圖／報系資料照

內線交易

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