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喝到天亮！香酥鴨老闆撞死女清潔員「沒道歉也沒賠償」 國民法官判7年9月

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香酥鴨老闆酒駕撞死女清潔員 國民法官判刑7年9月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南香酥鴨店老闆鄭傳吉疑徹夜飲酒，開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員的23歲陳姓女子當場被撞死，檢方認鄭已符合同類型犯罪中情節最嚴重，具體求刑10年，台南地院國民法官法庭今下午宣判，判鄭7年9月。陳女家屬直呼「判太輕」。

「我女兒一條人命就這樣沒有了」陳女母親說，對方沒有賠償，態度惡劣，你知道我女兒往生的時候多悽慘嗎，只要是為人父母的看到了心像千刀萬剮，真的司法判太輕了。陳女的妹妹泣訴，我姊姊再也回不來了。

檢方起訴，鄭於去年12月16日凌晨飲酒後已達不能安全駕駛動力交通工具程度，仍駕駛轎車，於同日上午8時許，行經台南市安平區慶平路，逕行撞擊站立垃圾車後方的陳姓女清潔員，陳女因下半身粉碎性骨折、多重性外傷而當場死亡，經警到場處理，測得鄭吐氣所含酒精濃度達每公升0.95毫克。

案發之初，鄭辯稱「沒有開車」，直至審理時才坦承犯行，稱撞車後暈了一下。面對檢方詢問，是否知道酒後不能開車，他說「知道」，檢方接著詢問知不知道酒後肇事，甚至撞死人判多久？他則稱「不知道」。他在庭上說「對不起」。

檢方表示，案發前夜，鄭跑攤4場，吃米酒料理及喝啤酒，每攤都喝啤酒，雖有一攤是叫代駕跑攤，最後仍漠視法紀開豪車上路，夜夜昇歌，把馬路當賽道，迄今沒有和解或賠償被害人家屬，連一句道歉的話都沒有。

檢方認為，鄭無任何減輕量刑因子，具體求刑10年，指其犯行是同類型犯罪中情節最嚴重者，而不能安全駕駛致人於死最重可判10年併科200萬元，然而，鄭於審理還是有認罪，依其債務近200萬、垃圾車維修費及沒有具體求償計畫，求償遙遙無期，為避免家屬求償困難，優先繳罰金，因而具體求刑10年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南香酥鴨店老闆鄭傳吉去年12月間疑徹夜飲酒，開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員的23歲陳姓女子當場被撞死。圖／本報資料照片
台南香酥鴨店老闆鄭傳吉去年12月間疑徹夜飲酒，開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員的23歲陳姓女子當場被撞死。圖／本報資料照片

陳女一家人到庭聆聽宣判，聽到鄭男被判7年9月，直呼「判太輕」，妹妹則掩面哭泣。記者邵心杰／攝影
陳女一家人到庭聆聽宣判，聽到鄭男被判7年9月，直呼「判太輕」，妹妹則掩面哭泣。記者邵心杰／攝影

台南 酒駕 國民法官

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