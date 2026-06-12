聽新聞
0:00 / 0:00
追查1年多…瓦解詐欺集團攔阻金流逾2億 南檢檢察官胡晟獲表揚
台南地檢署檢察官胡晟榮打擊詐欺犯罪成效卓著，獲選今年新世代打擊詐欺犯罪有功人員，並在南區新世代打擊詐欺策略行動2.0研習會上，由法務部常務次長馮成親自表揚及授獎，對其個人專業表示肯定。
檢察官胡晟榮為司法官第48期結業，專組歷練完整，近期指揮偵辦多種類型的大型詐欺集團案件，尤其2024到2025年間長達1年多的時間鍥而不捨，一舉瓦解假幣商真電信詐欺、洗錢集團，共查獲集團成員15人，清查出被害人182名，攔阻不法金流2億8835萬元。
台南地檢署也對此次檢察官胡晟榮獲獎同感榮耀，檢方指出，詐欺犯罪為全民公敵，檢察官責無旁貸會持續努力訴追，此獎項不僅是對其個人專業表現肯定，也彰顯南檢檢察官全力以赴、永不放棄，守護民眾財產與安全的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。