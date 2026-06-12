追查1年多…瓦解詐欺集團攔阻金流逾2億 南檢檢察官胡晟獲表揚

台南地檢署檢察官胡晟榮打擊詐欺犯罪成效卓著，獲選今年新世代打擊詐欺犯罪有功人員，並在南區新世代打擊詐欺策略行動2.0研習會上，由法務部常務次長馮成親自表揚及授獎，對其個人專業表示肯定。

檢察官胡晟榮為司法官第48期結業，專組歷練完整，近期指揮偵辦多種類型的大型詐欺集團案件，尤其2024到2025年間長達1年多的時間鍥而不捨，一舉瓦解假幣商真電信詐欺、洗錢集團，共查獲集團成員15人，清查出被害人182名，攔阻不法金流2億8835萬元。

台南地檢署也對此次檢察官胡晟榮獲獎同感榮耀，檢方指出，詐欺犯罪為全民公敵，檢察官責無旁貸會持續努力訴追，此獎項不僅是對其個人專業表現肯定，也彰顯南檢檢察官全力以赴、永不放棄，守護民眾財產與安全的決心。