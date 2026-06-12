吳乃仁欠台糖1.7億遭送看守所！法院認定「生活豪奢」拒報告財產狀況

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案被依背信罪判刑9月定讞，他2015年出獄後面對應賠償台糖1.7億元，台糖向台中地院聲請對吳管收，吳拘提未到昨自動赴中院報到，辯稱「住在子女家」、「願和台糖協商」，但中院以他屢次不報告財產狀況，又被媒體拍到出入高檔餐廳、搭百萬名車，生活豪奢，裁定管收，吳目前已在台中看守所。

中院通知吳到案未到，再囑託台北地院拘提，拘提未果；中院今表示，吳乃仁昨到院，法院裁定管收，吳已解送台中看守所。

據了解，吳乃仁昨上午10點在律師陪同下自動赴台中地院，並向民事執行處報到，承辦法官開庭後認有管收必要，裁定吳送台中看守所管收。

中院說，債權人台糖持執行名義多次聲請對債務人吳乃仁等人的財產強制執行，截至2025年4月底，台糖僅部分受償，尚有鉅額債款未受償，法院根據新聞報導等事證，顯示吳有出入高檔餐廳、搭乘百萬名車等逾越一般人通常程度之豪奢生活，足認顯有履行義務之可能，卻故不履行。

中院核發執行命令並合法送達，命吳乃仁限期據實報告財產狀況、提供擔保或限期履行執行債務，但吳經合法通知，無正當理由而違反命令不為報告，也沒提供相當擔保或遵期履行，另通知到庭訊問，吳拒不到場，未提「不能報告財產狀況」正當理由，因而囑託台北地院拘提他。

中院說，吳乃仁於新聞報導拘提他未著後，委任律師向中院表示願意到院接受訊問，吳昨（11日）到庭辯稱，他住所地為子所有，並出租給他人使用，自己因罹患疾病生活無法自理，需由子女照顧住在子女家，才未遵期到庭接受訊問、陳報資料，他有和台糖協商清償債務的意願。

中院說，吳乃仁就其主張，未能提出有利於己的事證，他雖表達有協商意願，但未提具體的清償債務內容，台糖代理人昨也當庭表示「今日無法協商」。

中院審酌，對吳財產強制執行確已不足抵償債權，且無法發現吳應交付之財產，並考量他屢次未依法院命令遵期據實報告財產狀況、未提供擔保或遵期履行，顯見他非「不能報告財產狀況」，堪認台糖聲請依強制執行法第20條第3項規定為管收，為有理由，裁定准予管收。