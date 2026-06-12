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嘉義太保罷免連署一審判8月 吳宏哲祭獎金籲更多人作證

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣太保市民代表林淑勉罷免同選區代表吳宏哲，被控連署過程疑未明確告知事由，有人指證遭誘騙簽名，嘉義地方法院一審判有期徒刑8月、褫奪公權2年。吳宏哲今天表示，司法機關公正審理，還原事實真相，也鼓勵更多受誘騙連署的人站出來，他會提供獎金表達感謝。

吳宏哲指出，法院判決林淑勉涉及非法利用他人個人資料及假冒連署，侵害民眾個資權益，損害連署人自由意志，除經法院判決情形外，仍有部分民眾反映，當時未充分知情、遭受誤導，甚至事後才知道是簽署「罷免吳宏哲連署書」，才會因此簽署相關文件。

吳宏哲強調，誘騙連署罷免事件恐非個案，呼籲檢調單位仍有進一步調查必要，為協助司法機關查明真相，他公開徵求曾遭欺騙、誤導或不當誘導簽署連署書市民出面作證，凡願意提供具體事證並配合司法調查，經法院審理屬實者，將提供獎金表達感謝。

嘉義縣太保市民代表吳宏哲今天呼籲不實連署受害者出面作證，配合司法調查將提供獎金表達感謝。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市民代表吳宏哲今天呼籲不實連署受害者出面作證，配合司法調查將提供獎金表達感謝。記者黃于凡／翻攝

罷免 連署書 嘉義

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