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酒駕累犯欠款24萬拒繳 土地遭查封拍賣才急籌錢清償

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

酒駕不僅危害公共安全，更可能讓名下財產遭查封。行政執行署嘉義分署近期執行酒駕累犯案件，雲林縣黃姓男子積欠酒駕罰鍰、汽車燃料使用費及使用牌照稅等交通相關費用，共計24萬餘元，長期拒不繳納。直到執行人員查封其名下土地並啟動後續拍賣程序前置作業後，黃男才驚覺事態嚴重，趕緊籌款一次繳清所有欠款。

嘉義分署表示，黃男曾因酒後駕車觸犯公共危險罪遭判刑入監。自2024年10月起，嘉義分署陸續接獲監理機關及地方稅務機關移送案件，共計23件交通違規及欠稅案件，累積欠款高達24萬餘元，被列為重點執行對象。執行過程，分署多次通知黃男到案繳納，但黃男始終置之不理。由於其名下並無可供扣押的存款，執行人員多次前往戶籍地查訪，也未能找到本人，讓案件執行一度陷入困境。

經進一步清查財產後，執行人員發現黃男持有部分共有土地，為保障國庫債權並兼顧比例原則，依法向地政機關辦理土地持分查封。然而，即使收到查封通知，黃男仍抱持僥倖心態，未主動處理欠款。直到5月，嘉義分署會同地政事務所人員前往現場辦理不動產指界及查封作業，準備進行後續拍賣程序。眼見名下土地恐遭法拍，黃男終於意識到問題的嚴重性，態度隨即大轉變，立即籌措資金，將24萬餘元欠款全數繳清。

嘉義分署確認款項入帳後，依法撤銷土地查封命令，案件順利結案。嘉義分署強調，將持續配合法務部行政執行署推動交通專案，加強執行酒駕及交通違

規案件，展現公權力執法決心，提醒民眾切勿心存僥倖，酒後不開車，並應按時履行法定義務，以免付出更沉重的代價。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

行政執行署嘉義分署執行酒駕累犯案件，雲林縣黃姓男子積欠酒駕罰鍰、汽車燃料使用費及使用牌照稅等交通相關費用，共計24萬餘元，長期拒不繳納。直到執行人員查封其名下土地並啟動後續拍賣程序前置作業後，黃男才驚覺事態嚴重，趕緊籌款一次繳清所有欠款。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署執行酒駕累犯案件，雲林縣黃姓男子積欠酒駕罰鍰、汽車燃料使用費及使用牌照稅等交通相關費用，共計24萬餘元，長期拒不繳納。直到執行人員查封其名下土地並啟動後續拍賣程序前置作業後，黃男才驚覺事態嚴重，趕緊籌款一次繳清所有欠款。圖／行政執行署嘉義分署提供

行政執行署嘉義分署執行酒駕累犯案件，雲林縣黃姓男子積欠酒駕罰鍰、汽車燃料使用費及使用牌照稅等交通相關費用，共計24萬餘元，長期拒不繳納。直到執行人員查封其名下土地並啟動後續拍賣程序前置作業後，黃男才驚覺事態嚴重，趕緊籌款一次繳清所有欠款。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署執行酒駕累犯案件，雲林縣黃姓男子積欠酒駕罰鍰、汽車燃料使用費及使用牌照稅等交通相關費用，共計24萬餘元，長期拒不繳納。直到執行人員查封其名下土地並啟動後續拍賣程序前置作業後，黃男才驚覺事態嚴重，趕緊籌款一次繳清所有欠款。圖／行政執行署嘉義分署提供

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行政執行署嘉義分署執行酒駕累犯案件，雲林縣黃姓男子積欠酒駕罰鍰、汽車燃料使用費及使用牌照稅等交通相關費用，共計24萬餘元，長期拒不繳納。直到執行人員查封其名下土地並啟動後續拍賣程序前置作業後，黃男才驚覺事態嚴重，趕緊籌款一次繳清所有欠款。圖／行政執行署嘉義分署提供

酒駕 嘉義

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