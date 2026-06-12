閃兵案Energy書偉首次出庭 離去前再度公開道歉反省

男團Energy成員書偉因涉嫌閃兵遭檢方起訴求刑2年8月，上午前往新北地方法院開庭，卻出現他積極向法官求情，希望能獲輕判，陪同他前來開庭的旁聽親友卻持手機對著法庭偷拍，被法官當場制止的插曲。書偉開完庭離去時，再度公開表示道歉及反省之意。

書偉（本名張書瑋）離去法院前表示，自己今天開的是程序庭，針對法官的一些問題當面說明，也當庭承認了自己的錯誤，對於自己所犯的錯誤影響到兵役的公平性，「我想要再次跟社會大眾說一聲抱歉，對不起」，接下來審理期間會繼續反省自己，並配合司法調查，「謝謝大家。」

書偉今天開庭時，對於閃兵全部犯行坦承不諱，承認自己於2010年5月18日至7月13日間，以約10到20餘萬元的金額，透過友人介紹，委由閃兵集團首腦陳志明代背機器，佯裝高血壓成功逃避兵役。