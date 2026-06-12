豬隊友！Energy書偉閃兵庭上認錯求輕判 親友庭下偷拍被法官活逮

男團Energy成員書偉因涉嫌閃兵遭檢方起訴求刑2年8月，上午前往新北地方法院開準備庭。正當書偉透過律師積極賣慘向法官求情，希望能獲輕判甚至緩刑，不料陪同書偉前來開庭的親友卻被法官當場發現，持手機對著法庭偷拍，當場予以制止並檢查、刪除手機所拍影像，同時將此情形記明筆錄。

書偉（本名張書瑋）今開庭時，對於閃兵全部犯行坦承不諱，承認自己於2010年5月18日至7月13日間，以約10到20餘萬元的金額，透過友人介紹，委由閃兵集團首腦陳志明代背機器，佯裝高血壓成功逃避兵役。

書偉的律師表示，當時書偉因經濟困難，適逢團員離開導致人氣下降，工作機會少很多，他又要負責扶養父母、姑姑等長輩，急需工作收入，為保有工作機會才做了這個錯誤的決定。請法官考量書偉所逃避的役期為1年，當時兩岸情形及國家政策，都在逐步縮短義務役役期，因此書偉雖破壞兵役公平，但所生危害非大。

另外，書偉當初在檢警第一波、第二波約談閃兵藝人時，曾考慮自首，但因案件受到廣大關注，Energy也剛復出，怕影響到其他團員跟合作夥伴，想要更謹慎面對，來不及自首便遭檢警拘提。

其律師強調，書偉事後坦承犯行，配合檢警調查，犯後態度良好也無前科，多年來兢兢業業從事演藝工作，積極公益，案發後工作全部停擺喪失收入，妻子又剛剛生下雙胞胎女兒，也只能先休養、育兒，全家收入都只靠書偉一人，還要負擔房貸及扶養長輩、妻女，故請求法官予以輕判。

律師補充，書偉願支付一定金額或提供義務勞務，履行預防再犯的必要命令，請求法官給予書偉一次改過自新的機會。

但書偉的一番辯詞，檢方顯然並不買帳。公訴檢察官表示，書偉自稱役期只有1年，但他是1980年出生，1999年進行兵役體檢，與2008年兵役法修法後無關，役期應為1年10月，因此建請法官函詢內政部役政司確認書偉的正確役期。

公訴檢察官同時嚴正表示，自書偉被查扣手機中可看出，他最後一次討論閃兵議題，是在被捕前的2025年2月20日，當時書偉已知閃兵案延燒甚大，仍抱持著僥倖心態，直到同年10月21日遭拘提，見無法掩蓋方坦承犯行，顯見其自首之意，顯與事實完全不符。