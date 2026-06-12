快訊

虎航班機北海道緊急降落！ 通報「駕駛艙冒煙」最新情況曝

賴清德才剛訪問！史瓦帝尼總理遭質詢 傳有意與中國建交

彰化毒駕撞斷警所長右膝 彰化地院重開庭審理裁定：押了！

聽新聞
0:00 / 0:00

豬隊友！Energy書偉閃兵庭上認錯求輕判 親友庭下偷拍被法官活逮

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

男團Energy成員書偉因涉嫌閃兵遭檢方起訴求刑2年8月，上午前往新北地方法院開準備庭。正當書偉透過律師積極賣慘向法官求情，希望能獲輕判甚至緩刑，不料陪同書偉前來開庭的親友卻被法官當場發現，持手機對著法庭偷拍，當場予以制止並檢查、刪除手機所拍影像，同時將此情形記明筆錄。

書偉（本名張書瑋）今開庭時，對於閃兵全部犯行坦承不諱，承認自己於2010年5月18日至7月13日間，以約10到20餘萬元的金額，透過友人介紹，委由閃兵集團首腦陳志明代背機器，佯裝高血壓成功逃避兵役。

書偉的律師表示，當時書偉因經濟困難，適逢團員離開導致人氣下降，工作機會少很多，他又要負責扶養父母、姑姑等長輩，急需工作收入，為保有工作機會才做了這個錯誤的決定。請法官考量書偉所逃避的役期為1年，當時兩岸情形及國家政策，都在逐步縮短義務役役期，因此書偉雖破壞兵役公平，但所生危害非大。

另外，書偉當初在檢警第一波、第二波約談閃兵藝人時，曾考慮自首，但因案件受到廣大關注，Energy也剛復出，怕影響到其他團員跟合作夥伴，想要更謹慎面對，來不及自首便遭檢警拘提。

其律師強調，書偉事後坦承犯行，配合檢警調查，犯後態度良好也無前科，多年來兢兢業業從事演藝工作，積極公益，案發後工作全部停擺喪失收入，妻子又剛剛生下雙胞胎女兒，也只能先休養、育兒，全家收入都只靠書偉一人，還要負擔房貸及扶養長輩、妻女，故請求法官予以輕判。

律師補充，書偉願支付一定金額或提供義務勞務，履行預防再犯的必要命令，請求法官給予書偉一次改過自新的機會。

但書偉的一番辯詞，檢方顯然並不買帳。公訴檢察官表示，書偉自稱役期只有1年，但他是1980年出生，1999年進行兵役體檢，與2008年兵役法修法後無關，役期應為1年10月，因此建請法官函詢內政部役政司確認書偉的正確役期。

公訴檢察官同時嚴正表示，自書偉被查扣手機中可看出，他最後一次討論閃兵議題，是在被捕前的2025年2月20日，當時書偉已知閃兵案延燒甚大，仍抱持著僥倖心態，直到同年10月21日遭拘提，見無法掩蓋方坦承犯行，顯見其自首之意，顯與事實完全不符。

男團Energy成員書偉（左一）因涉嫌閃兵上午前往新北地院開庭，不料陪同書偉前來開庭的親友（右一）卻被法官發現在法庭內持手機偷拍，遭當場制止。記者蔣永佑／攝影
男團Energy成員書偉（左一）因涉嫌閃兵上午前往新北地院開庭，不料陪同書偉前來開庭的親友（右一）卻被法官發現在法庭內持手機偷拍，遭當場制止。記者蔣永佑／攝影

Energy 書偉 閃兵

延伸閱讀

居服員性侵猥褻癱瘓病患妻女 一審重判8年10月

毒駕又無照！他吸「喪失煙彈」撞死老婦、學童重傷 最終判12年7月定讞

只因帳篷口角釀命案！美19歲青年刺死17歲選手 遭重判坐牢35年

25元香菸換來貪汙罪！泰源監獄管理員判刑1年4月

相關新聞

閃兵案Energy書偉首次出庭 離去前再度公開道歉反省

男團Energy成員書偉因涉嫌閃兵遭檢方起訴求刑2年8月，上午前往新北地方法院開庭，卻出現他積極向法官求情，希望能獲輕判，陪同他前來開庭的旁聽親友卻持手機對著法庭偷拍，被法官當場制止的插曲。書偉開完庭離去時，再度公開表示道歉及反省之意。

豬隊友！Energy書偉閃兵庭上認錯求輕判 親友庭下偷拍被法官活逮

男團Energy成員書偉因涉嫌閃兵遭檢方起訴求刑2年8月，上午前往新北地方法院開準備庭。正當書偉透過律師積極賣慘向法官求情，希望能獲輕判甚至緩刑，不料陪同書偉前來開庭的親友卻被法官當場發現，持手機對著法庭偷拍，當場予以制止並檢查、刪除手機所拍影像，同時將此情形記明筆錄。

台中清潔隊員開公務車辦私事...加4925元汽油 犯貪汙重罪下場曝

台中和平區公所清潔隊陳姓代理隊長3度開公務車辦私事，拿隊上中油油卡加4925元汽油，檢方起訴他涉嫌公務員假借職務機會詐欺，法院認為陳並未「施用詐術」不構成詐欺，改論本刑10年以上的貪汙侵占公有財物罪，考量陳自白、繳回不法所得，多次減刑後判他1年3月，緩刑3年，可上訴。

毒駕又無照！他吸「喪失煙彈」撞死老婦、學童重傷 最終判12年7月定讞

男子彭柏超施用「喪失煙彈」依托咪酯後駕車，於新竹市虎林國中前釀1死4傷車禍，被依毒駕致死、過失傷害罪嫌起訴，一、二審判12年7月徒刑。案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

5年吸金30億餘元 天逸財金前董座温峰泰起訴求刑12年

天逸財金科技服務公司時任董座温峰泰涉嫌透過天逸公司、「基金隊長」服務網站，推出保本、固定配息的借款方案，涉嫌5年吸金高達30億餘元。台北地檢署今偵結，依違反銀行法起訴11人，對温峰泰求刑12年，總經理高維屏、副總張榮貴及天盈公司負責人王志模各求刑9年。

萬華老翁狂砍盲房東297刀...兒悲痛父成「一坨爛肉」 判19年定讞

七旬老翁陳進財積欠失明的顏姓二房東債務遭催討，前年拿刀狂刺顏297刀致死，檢方依殺人罪嫌起訴，一審國民法官庭判刑19年，二審則尊重國民法官判決，維持判刑19年。案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。