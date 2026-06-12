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台中清潔隊員開公務車辦私事、加4925元汽油 犯貪汙重罪下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中和平區公所清潔隊陳姓代理隊長3度開公務車辦私事，拿隊上中油油卡加4925元汽油，檢方起訴他涉嫌公務員假借職務機會詐欺，法院認為陳並未「施用詐術」不構成詐欺，改論本刑10年以上的貪汙侵占公有財物罪，考量陳自白、繳回不法所得，多次減刑後判他1年3月，緩刑3年，可上訴。

檢方查，陳男2020年6月至2023年9月擔任和平區公所清潔隊代理隊長，他卻於2023年5月、6月間，3度未填寫差勤表單、派車單，卻開隊上1輛公務車分別前往新竹、桃園及台中東勢辦理私人事務，並拿中油油卡一共加了4925元的汽油，偵結依公務員假藉職務上之機會詐欺得利罪嫌起訴他。

台中地院審理發現，陳男未依和平區公所公務車輛管理使用要點，開公務車辦理私人事務，他雖拿中油車隊卡刷卡簽帳加油而供己私用，但中油車隊卡使用方式具「認卡不認人」性質，陳並無施用任何詐術。

中院認為，陳持中油車隊卡加油後，公務車內的油料所有權仍歸屬和平區公所，但陳使用於開車前往辦理私人事務，應屬侵占油料行為，當庭諭知陳可能涉犯貪汙侵占公有財物罪。

對此，陳男坦稱不諱，並有台中市府政風室調查、中油加油紀錄、公務車國道ETC資料等證據可佐。

中院查，陳自白坦承、繳回全部犯罪所得，且每筆在5萬元以下，均依法減刑，另審酌公務員侵占公有財物罪是最輕本刑10年以上徒刑，陳所為與長期霸占公有物、涉及高額犯罪有別，再依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

中院說，陳擔任公務員因一時貪念，恣意侵占公有財物，影響公務機關廉能形象，考量他犯後態度、素行均良好，依公務員侵占公有財物罪判他1年3月，褫奪公權1年，緩刑3年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中 貪汙 中油

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