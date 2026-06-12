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毒駕又無照！他吸「喪失煙彈」撞死老婦、學童重傷 最終判12年7月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子彭柏超施用「喪失煙彈」依托咪酯後駕車，於新竹市虎林國中前釀1死4傷車禍，被依毒駕致死、過失傷害罪嫌起訴，一、二審判12年7月徒刑。案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

男子彭柏超吸食「喪屍煙彈」毒駕撞死老婦、學童重傷，最高法院判刑12年7月定讞。圖／新竹市消防局提供
男子彭柏超吸食「喪屍煙彈」毒駕撞死老婦、學童重傷，最高法院判刑12年7月定讞。圖／新竹市消防局提供

彭柏超（35歲）高中畢業後沒有工作，20多歲開始吸毒，吸毒的錢都靠毒品買賣而來，現因另案入監服刑。

2024年9月16日，彭駕駛白色賓士車蛇行，行經正值放學時段的虎林國中前，逆向撞上2輛載有孩童的機車，導致3名年僅4至8歲的孩童重傷，鍾姓婦人（71歲）當場死亡，她孫女全身多處骨折、內臟破裂，另一名載2名孫子的李姓老翁也被撞，3人同樣多處骨折。

彭未持有駕照，並坦承邊吸食「喪屍煙彈」邊駕車。一審審理時，檢察官指彭素行不佳，無照又毒駕上路，還曾有酒駕紀錄，他多次因毒品案出入監獄，直到前年1月才出監，8個月後就因為「邊開車邊吸毒」釀1死4傷慘劇，使被害者家庭破碎、家屬承受莫大悲痛，犯罪情節重大。

調查顯示，彭柏超事發前一天連續施用海洛因、甲基安非他命、愷他命及依托咪酯等6種毒品，還邊吸依托咪酯邊開車，尿液檢驗結果證實有多重用藥行為。

彭在審理時認罪，對事故過程與證據能力無異議，也坦承吸依托咪酯後會精神恍惚、身體顫抖，且知道這樣的狀態會影響駕駛，但仍無法控制吸毒行為，並稱「我是慣性施用」，開車時已恍神，直到撞上電線桿才恢復意識，且彭過去除販毒、多次無照駕駛，還遭通緝7次，一審判12年7月徒刑。

彭和檢察官皆針對量刑上訴，彭柏超表示自己沒有錢賠償，若被害人有調解意願，他可以通知家人協助，但也坦言有被害人索賠1千萬元以上金額，他家人無法辦到。

二審審理時，檢察官認為彭柏超前科累累，才出獄8個月就無照毒駕，還一次施用6種毒品，他是因不得已才「留在原地」，不符合自首動機，應加重改判。彭的律師主張一審判決重複評價，適用法條錯誤。

二審審理後維持一審判決，仍判處彭12年7月徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

男子彭柏超吸食「喪屍煙彈」毒駕撞死老婦、學童重傷，最高法院判刑12年7月定讞。圖／聯合報系資料照片
男子彭柏超吸食「喪屍煙彈」毒駕撞死老婦、學童重傷，最高法院判刑12年7月定讞。圖／聯合報系資料照片

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