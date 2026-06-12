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5年吸金30億餘元 天逸財金前董座温峰泰起訴求刑12年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

天逸財金科技服務公司時任董座温峰泰涉嫌透過天逸公司、「基金隊長」服務網站，推出保本、固定配息的借款方案，涉嫌5年吸金高達30億餘元。台北地檢署今偵結，依違反銀行法起訴11人，對温峰泰求刑12年，總經理高維屏、副總張榮貴及天盈公司負責人王志模各求刑9年。

起訴指出，温峰泰2012年至2021年間，涉嫌透過天逸等公司開發「利保多」等金融商品，以「基金隊長」服務網站推出「利保多一號」、「加利寶一號」等各類保本、固定配息的借款方案，與旗下幹部等人對外宣稱，天逸公司擁有中國大陸政府核准應收帳款執照，台灣投資人可以透過借款給天盈公司，賺取7％至12％不等利息，期限屆滿後可全數贖回本金。

檢方依據中央銀行外匯局提供2014年至2019年間，國人匯款至天逸4個帳戶資金共1億54萬6341美元，折合新台幣30億1639萬244元。

檢方認定，温峰泰與天盈公司負責人王志模、天逸總經理高維屏、業務副總張榮貴等11人，涉違反銀行法非銀行收受存款逾1億元罪嫌，依法起訴；温峰泰主導全部吸金架構，直接指揮集團內所有公司資金調度，吸金集團侵害財產法益、金融秩序甚鉅，情節重大、數額龐大，建請法院判處12年徒刑，王志模、高維屏、張榮貴均身居要職，各求刑9年。

今年5月間，温峰泰被控2018年取得上櫃公司寶島極光公司（更名為富育榮綱公司）經營權，涉嫌花1300萬餘元向大陸天逸集團購買「跨境貿易供應鏈金融系統」及旗下發行的基金200萬美元。温峰泰遭依非常規交易等罪搜索約談，檢方訊後命100萬元交保，限制住居、限制出境出海。

知名供應鏈金融科技商天逸財金科技服務公司時任董座温峰泰，被控推出保本、固定配息的借款方案，涉嫌5年吸金高達30億餘元，檢方偵結起訴温等11人，對温求刑12年。圖／本報資料照片
知名供應鏈金融科技商天逸財金科技服務公司時任董座温峰泰，被控推出保本、固定配息的借款方案，涉嫌5年吸金高達30億餘元，檢方偵結起訴温等11人，對温求刑12年。圖／本報資料照片

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