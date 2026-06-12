萬華老翁狂砍盲房東297刀...兒悲痛父成「一坨爛肉」 判19年定讞

七旬老翁陳進財積欠失明的顏姓二房東債務遭催討，前年拿刀狂刺顏297刀致死，檢方依殺人罪嫌起訴，一審國民法官庭判刑19年，二審則尊重國民法官判決，維持判刑19年。案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

檢方起訴指出，陳進財向顏姓老翁（78歲）分租台北市萬華區民和街的房子，陳雖然按時付房租，但他嗜賭，常向顏借錢，鄰人描述當顏開口要陳還錢時，常聽到雙方齟齬。

2024年6月9日，陳進財受不了又被顏催債，盛怒下先持剪刀狂刺顏38下，又拿起菜刀狂砍259刀，顏的頭骨破裂、腦漿四溢死亡。行凶後，陳更換血衣、血褲搭火車南下，在老家新竹都城隍廟附近的超商向人借手機打電話報案，警方獲報到場，陳蹲坐路旁對警方表示「我殺了人」。

檢警偵訊時，陳進財說不清欠了顏多少錢，還稱顏平常可以下廚煮飯，不知顏失明，辯稱只是想拿刀嚇顏一下而已。一審台北地院國民法官庭認為，陳每月固定領有近3萬元的社會救助，每月乞討收入約1萬至3萬元不等，也有穩定居所，更享有居家服務員定期到戶照顧與送餐服務，卻因經不起批評而惱羞成怒、衝動行事，判他19年徒刑。

陳進財覺得判太重、檢察官認為量刑過輕，雙雙上訴。二審開庭時，顏的女兒說事發前和爸爸吵架，但再也沒有機會和爸爸和好，她每天喝兩罐紅標米酒來追憶父親，她指陳進財滿口謊言，原以為對方會反省，但從一審就發現他是個自私自利、欺善怕惡之徒，根本不配稱之為人。

顏的兒子也說，天真地以為讓凶手活著才能懺悔，但陳不僅沒懺悔還醜化他父親，父親被剁成一團爛肉，認屍時根本分不清哪塊是地板、哪塊是屍塊。陳進財卻跟法官說「隨他們怎麼講」，他沒有殺人，顏是自己「流血過多」而死亡。

二審認為一審認事用法無違誤，量刑也妥適，因此尊重國民法官庭的判決，駁回雙方上訴，維持判刑19年。案件上訴第三審，最高法院認為判決沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

70歲老翁陳進財拿刀狂砍顏姓二房東297刀，判刑19年定讞。圖／聯合報系資料照片