快訊

虎航班機北海道緊急降落！ 通報「駕駛艙冒煙」最新情況曝

賴清德才剛訪問！史瓦帝尼總理遭質詢 傳有意與中國建交

彰化毒駕撞斷警所長右膝 彰化地院重開庭審理裁定：押了！

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化毒駕撞斷警所長右膝 彰化地院重開庭審理裁定：押了！

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣埔鹽分駐所所長陳國銘本（6）月6日執勤，遭施姓男子毒駕倒車撞裂右膝，彰化地方法院裁定施男無保請回，彰化地檢署提起抗告，台中高分院撤銷原裁定，發回更審，彰化地院今重開羈押庭，已裁定准予預防性羈押。

據了解，施男（28歲）被警攔查時倒車猛倒，導致陳國銘右膝臏骨骨折，左腿嚴重擦挫傷，忍痛對空鳴槍1槍，隨行員警把握機會衝上前，持警棍打破副駕車窗，伸手進車內打開車門後抓出施男，壓在地上制服，以現行犯逮捕並實施唾液檢驗，呈甲基安非他命及依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）陽性反應，涉嫌毒駕，依妨害公務、公共危險（毒駕）等罪嫌移送彰檢偵辦。檢察官複訊後當晚聲押，彰化地院認敘明無羈押必要的理由，裁定無保請回，引發熱議，彰檢提出抗告。

台中高分院日前發回更裁，彰化地院收到發回卷宗後已立即進行分案，今上午10點開庭審理，裁定預防性羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣埔鹽分駐所所長陳國銘本（6）月6日執勤，遭施姓男子毒駕倒車撞裂右膝和左腿嚴重擦挫傷，彰化地方法院今重開庭審理，裁定預防性羈押施男。圖／民眾提供
彰化縣埔鹽分駐所所長陳國銘本（6）月6日執勤，遭施姓男子毒駕倒車撞裂右膝和左腿嚴重擦挫傷，彰化地方法院今重開庭審理，裁定預防性羈押施男。圖／民眾提供

毒駕 彰化 妨害公務

延伸閱讀

警匪追逐 疑毒駕撞死2行人 駕駛重傷

毒駕拒檢逃逸撞死2行人…車內有安毒檢測陽性 依公共危險、毒品及過失致死罪送辦

忙選舉？行政院長卓榮泰出席警察節致詞14分鐘 口誤喊：徹底打贏選戰

綠營桃市議員張肇良涉農地溫室關說 法院裁定羈押理由曝光

相關新聞

閃兵案Energy書偉首次出庭 離去前再度公開道歉反省

男團Energy成員書偉因涉嫌閃兵遭檢方起訴求刑2年8月，上午前往新北地方法院開庭，卻出現他積極向法官求情，希望能獲輕判，陪同他前來開庭的旁聽親友卻持手機對著法庭偷拍，被法官當場制止的插曲。書偉開完庭離去時，再度公開表示道歉及反省之意。

豬隊友！Energy書偉閃兵庭上認錯求輕判 親友庭下偷拍被法官活逮

男團Energy成員書偉因涉嫌閃兵遭檢方起訴求刑2年8月，上午前往新北地方法院開準備庭。正當書偉透過律師積極賣慘向法官求情，希望能獲輕判甚至緩刑，不料陪同書偉前來開庭的親友卻被法官當場發現，持手機對著法庭偷拍，當場予以制止並檢查、刪除手機所拍影像，同時將此情形記明筆錄。

台中清潔隊員開公務車辦私事...加4925元汽油 犯貪汙重罪下場曝

台中和平區公所清潔隊陳姓代理隊長3度開公務車辦私事，拿隊上中油油卡加4925元汽油，檢方起訴他涉嫌公務員假借職務機會詐欺，法院認為陳並未「施用詐術」不構成詐欺，改論本刑10年以上的貪汙侵占公有財物罪，考量陳自白、繳回不法所得，多次減刑後判他1年3月，緩刑3年，可上訴。

毒駕又無照！他吸「喪失煙彈」撞死老婦、學童重傷 最終判12年7月定讞

男子彭柏超施用「喪失煙彈」依托咪酯後駕車，於新竹市虎林國中前釀1死4傷車禍，被依毒駕致死、過失傷害罪嫌起訴，一、二審判12年7月徒刑。案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

5年吸金30億餘元 天逸財金前董座温峰泰起訴求刑12年

天逸財金科技服務公司時任董座温峰泰涉嫌透過天逸公司、「基金隊長」服務網站，推出保本、固定配息的借款方案，涉嫌5年吸金高達30億餘元。台北地檢署今偵結，依違反銀行法起訴11人，對温峰泰求刑12年，總經理高維屏、副總張榮貴及天盈公司負責人王志模各求刑9年。

萬華老翁狂砍盲房東297刀...兒悲痛父成「一坨爛肉」 判19年定讞

七旬老翁陳進財積欠失明的顏姓二房東債務遭催討，前年拿刀狂刺顏297刀致死，檢方依殺人罪嫌起訴，一審國民法官庭判刑19年，二審則尊重國民法官判決，維持判刑19年。案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。