彰化毒駕撞斷警所長右膝 彰化地院重開庭審理裁定：押了！

男團Energy成員書偉因涉嫌閃兵遭檢方起訴求刑2年8月，上午前往新北地方法院開庭，卻出現他積極向法官求情，希望能獲輕判，陪同他前來開庭的旁聽親友卻持手機對著法庭偷拍，被法官當場制止的插曲。書偉開完庭離去時，再度公開表示道歉及反省之意。

2026-06-12 11:45