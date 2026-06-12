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彰化毒駕撞斷警所長右膝 彰化地院重開庭審理裁定：押了！
彰化縣埔鹽分駐所所長陳國銘本（6）月6日執勤，遭施姓男子毒駕倒車撞裂右膝，彰化地方法院裁定施男無保請回，彰化地檢署提起抗告，台中高分院撤銷原裁定，發回更審，彰化地院今重開羈押庭，已裁定准予預防性羈押。
據了解，施男（28歲）被警攔查時倒車猛倒，導致陳國銘右膝臏骨骨折，左腿嚴重擦挫傷，忍痛對空鳴槍1槍，隨行員警把握機會衝上前，持警棍打破副駕車窗，伸手進車內打開車門後抓出施男，壓在地上制服，以現行犯逮捕並實施唾液檢驗，呈甲基安非他命及依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）陽性反應，涉嫌毒駕，依妨害公務、公共危險（毒駕）等罪嫌移送彰檢偵辦。檢察官複訊後當晚聲押，彰化地院認敘明無羈押必要的理由，裁定無保請回，引發熱議，彰檢提出抗告。
台中高分院日前發回更裁，彰化地院收到發回卷宗後已立即進行分案，今上午10點開庭審理，裁定預防性羈押。
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