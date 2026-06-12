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台東檢警提前向參選人示警 面對面談查賄畫法紀紅線

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

距離115年地方公職人員選舉投票還有5個多月，選戰氣氛已逐漸升溫。台東地檢署攜手關山警分局昨晚舉辦反賄選民意座談會，廣邀縱谷線各鄉鎮長、村里長參選人及地方意見領袖參與，面對面說明查賄重點、常見違法態樣及相關法律責任，提前向即將投入選戰的參選人宣示查察賄選決心。

由於鄉鎮長及村里長選舉屬於最貼近基層的選舉型態，候選人與選民互動頻繁，向來也是檢警查察賄選的重點區域。此次檢警直接邀請有意參選人士到場聽取法令說明，也讓這場座談會格外受到地方關注。

座談會由檢察長蕭方舟率隊出席，並結合縣警局及關山警分局相關幹部共同參與。蕭方舟表示，選舉是民主政治的重要基石，希望透過選前深入地方宣導，讓參選人及地方意見領袖了解相關法令規範，共同維護公平、公正的選舉環境。

會中，主任檢察官江炳勳以實際案例說明賄選態樣及選舉查察實務，除傳統金錢買票外，也針對近年備受關注的網路假訊息、境外勢力介入選舉，以及各類新型態賄選手法進行解析，提醒參選人及支持者切勿心存僥倖。

縣警局副局長邵明仁表示，警方將秉持行政中立原則，全力配合檢察機關執行各項選舉查察工作，針對金錢、暴力及假訊息介入選舉等情形加強蒐證查緝，維護選舉秩序。座談會結束後，關山警察分局轄內各分駐（派出）所所長也接續辦理查賄講習，讓參選人了解法律界線。

一名地方人士指出，基層選舉與民眾接觸最密切，許多候選人平時就經常參與地方活動，因此對於哪些行為屬於人情往來、哪些可能涉及賄選，往往特別關心。此次檢警直接向參選人說明相關規定，對於建立正確選舉觀念有正面幫助及嚇阻效應。

台東地檢署與關山警分局舉辦反賄選民意座談會，邀集縱谷線鄉鎮長、村里長參選人及地方意見領袖參與，提前說明查賄重點及選舉法令規範。圖／關山警分局提供
台東地檢署與關山警分局舉辦反賄選民意座談會，邀集縱谷線鄉鎮長、村里長參選人及地方意見領袖參與，提前說明查賄重點及選舉法令規範。圖／關山警分局提供

台東地檢署與關山警分局舉辦反賄選民意座談會，邀集縱谷線鄉鎮長、村里長參選人及地方意見領袖參與，提前說明查賄重點及選舉法令規範。圖／關山警分局提供
台東地檢署與關山警分局舉辦反賄選民意座談會，邀集縱谷線鄉鎮長、村里長參選人及地方意見領袖參與，提前說明查賄重點及選舉法令規範。圖／關山警分局提供

賄選 台東

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