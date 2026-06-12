果酸換膚竟灼傷臉 高雄檢調揪出經銷商用過期保養品

高雄市衛生局接獲檢舉，民眾在皮膚科診所接受果酸換膚療程後，臉部出現大面積灼傷。檢調調查發現，保養品經銷商將過期化粧品重新分裝、更改製造及有效日期後，販售給多家醫院及診所，搜索工廠、公司及主嫌住處等3處，並傳喚嚴姓負責人等5人到案。

高雄市調查處接獲情資，發現高雄一家保養品經銷商涉嫌將過期化粧品重新分裝、更改製造及有效日期後，販售給多家醫院及診所。高雄地檢署日前指揮調查局高雄市調查處及高雄市衛生局組成專案小組偵辦，10日持搜索票搜索工廠、公司及主嫌住處等3處，傳喚嚴姓負責人等人到案認為嚴男和子女涉嫌加重詐欺取財及妨害農工商等罪嫌重大，向法院聲請羈押，法院裁定80萬元交保，其子女分別以30萬元交保及限制住居。

檢方調查，嚴姓負責人經營的保養品經銷商，自1998年起代理美國某品牌保養品，但2007年後即未再向原廠進口產品原料，嚴男及家人明知庫存商品及原料早已過期，仍涉嫌將過期原料重新裝瓶，重新打印製造日期及有效期限標籤，販售給多家醫療院所。

檢調查出，嚴男的公司在未獲原廠授權情況下，委託國內及義大利工廠製造同類產品，再以英文標示及包裝偽裝成原廠進口商品，透過業務人員向醫院、診所及消費者推廣販售，初步估算，相關過期及仿冒產品銷售獲利高達2600餘萬元。

據高雄市衛生局表示，今年4月接獲民眾檢舉，指在高雄某皮膚科診所接受果酸換膚療程後，臉部出現大面積灼傷，追查療程使用產品來源時，發現供貨業者並無合法代理資格，且涉嫌自行調製大量來源不明的果酸類化粧品。

衛生局人員會同調查人員搜索時，查獲化學原料、空瓶、標籤噴印機及封膜設備等器材，懷疑業者自行調配產品後分裝、貼標，再銷售給多家醫療院所使用。

衛生局指出，業者未經核准擅自製造化粧品，已涉嫌違反化粧品衛生安全管理法規定，將依法裁處2萬元以上、500萬元以下罰鍰，並命業者立即下架及回收相關產品，同時通報各地衛生機關及相關公會協助追查，以防問題產品持續流入市場。

高雄衛生局查保養品經銷商調製大量來源不明的果酸類化粧品。圖／高雄市衛生局提供