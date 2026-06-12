花蓮營養午餐弊案副縣長顏新章100萬元交保 檢方不排除下一波行動

花蓮檢調偵辦縣府國中小營養午餐弊案，認為副縣長顏新章涉嫌圖利廠商，今天凌晨檢方複訊後諭知100萬元交保，限制住居及出境出海。檢方指出，相關招標、廢標公文最高決行層級到副縣長，輔以其他證據，認為顏新章涉嫌重大。外界好奇是否向上發展，檢方表示，會持續追查，若有相關證據，不排除下一波動作。

此案源於2023年縣府辦理總金額2.7億元的「國中小學午餐委外辦理勞務採購案」，第一次開標後卻廢標，再將原標案拆分10個小標，辦理二次招標，共7家業者得標，金額落在2400萬到3100萬元不等，其中有第一次招標的廠商原本不符資格遭排除，因二標時修改資格，得以投標並拿下2700餘萬元標案。

當時縣府說明是因為首次開標發現有行政疏漏才不予決標，全部依法行政；但有議員質疑是為特定廠商量身打造。

花蓮檢調上月發動搜索約談縣議員吳東昇及廖姓、卓姓業者等，6人交保，昨天再搜索副縣長室等3處，約談顏新章及縣府代理祕書長饒忠，顏新章今天凌晨100萬元交保並限制住居及出境出海，饒忠則以證人身分請回。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬今天說明，當時招標、廢標及二次招標的公文，從承辦人一路向上簽呈，最高層級到副縣長，包括顏姓被告、饒姓證人，都在公文上核章決行，另有其他證據，認定顏姓被告涉嫌重大。

廖榮寬表示，檢察官綜合考量顏姓被告犯罪嫌疑重大，及其社會經濟地位，諭知100萬元交保，會持續追查，只要有相關證據，不排除再有下一波動作。

花蓮檢調偵辦2.7億元國中小營養午餐弊案，副縣長顏新章昨天深夜移送花蓮地檢署，檢方複訊後，今天凌晨1時許諭令100萬元交保。記者王思慧／攝影

花蓮檢調偵辦2.7億元國中小營養午餐弊案，副縣長顏新章昨天深夜移送花蓮地檢署，檢方複訊後，今天凌晨1時許諭令100萬元交保。記者王思慧／攝影