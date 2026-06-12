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影／台中當鋪老闆經營賭博網站...地下匯兌2.5億 搜索查扣2446萬現金

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

警方搜索當舖，查扣2446萬元現金。圖／警方提供
警方搜索當舖，查扣2446萬元現金。圖／警方提供

台中蔡姓男子成立跨境的「贏家娛樂城」賭博網站，卻以自己經營的當舖當掩護洗錢，並利用在台越南人士有兌換新台幣、越南盾需求從事地下匯兌，同時將賭博網站獲利洗回台灣，金流高達2.5億元，警方搜索當舖查扣2446萬元現金。台中地檢署偵結依組織、銀行法等罪嫌起訴蔡等8人。

台中地檢署表示，全案由檢察官林宗毅指揮，查出蔡男（50歲）是西屯區當鋪負責人，他2024年吸收朋友賭博網站的工程師、串接不詳人士開發的線上博奕遊戲，開始經營跨境線上賭博網站「RSG-WINBET贏家娛樂城」。

檢方查，蔡男擔任總指揮，再找朱姓當舖主管當帳房、陳姓男子處理線上博奕廠商現金及地下匯兌，及韋姓、2名林姓、李姓及謝姓男子等人加入博弈集團。

檢方發現，該賭博網站以點數與現金一比一儲值，可從事家樂、賓果、運動賽事及彩券等下注，後來蔡男因結識越南籍人士，就開始轉往越南營運，指示工程師修改系統於越南也能串接線上遊戲，並改越南盾1000元兌換1點，開始在越南境內經營。

檢方指出，蔡等為利洗錢以當鋪掩護，透過低於一般銀行的優勢匯率，誘使在台國工作有需要將新台幣兌換成越南盾的在台越南人士從事地下匯兌，中間透過地下匯兌業者轉交，將新台幣收回當舖、記帳，再以地下匯兌匯率，將越南盾匯入委託人指定的越南境內帳戶。

經統計，該集團收取賭博、地下匯兌款項，快速移轉、隱匿、掩飾大額犯罪所得去向，總計洗錢金額約2億5499萬6824元。

檢察官指揮專案小組分別在2025年3月19日、2026年4月14日，持搜索票，至當鋪、銀樓等9處搜索，當場查扣蔡等自越南地下匯兌，洗回台灣的贓款2446萬4900元現金及證物，檢方複訊後對蔡男等6人向法院聲押禁見獲准，另2人交保。

檢方訊時，蔡坦承發起、指揮犯罪組織，但否認在國內經營賭博網站、違反銀行法，辯稱將越南盾洗回台灣應是地下匯兌集團客戶，實際洗回台獲利僅7000多萬元。

檢方偵結依組織犯罪防制條例發起、指揮、操縱犯罪組織，及銀行法非法經營國內外匯兌業務、洗錢防制法鉅額洗錢等罪嫌起訴蔡等一共8人。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

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